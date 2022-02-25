新华社北京2月25日电 受乌克兰最新局势影响，石油、天然气、粮食等全球大宗商品24日价格猛涨。欧洲联盟定于当晚举行峰会，商谈针对俄罗斯制定“最严厉制裁措施”。

分析人士认为，能源和粮食价格上涨将在短期内影响欧洲等多地民众生活，而欧美对俄制裁将在中长期对欧洲经济产生广泛影响。

底层百姓受影响最大

全球能源、食品价格近期原本就处于高位。最新数据显示，4月交货的伦敦布伦特原油期货价格24日盘中突破每桶100美元，为2014年9月以来首次破百，英国和荷兰天然气批发价格上涨30%至40%，芝加哥期货交易所小麦价格涨至9年半以来新高。

俄罗斯是全球第三大石油生产国和全球主要天然气出口国。欧盟国家进口的石油和天然气中，分别有大约27%和41%来自俄罗斯。其中奥地利、意大利、斯洛伐克从俄进口的天然气主要经由乌克兰运输，德国和波兰部分天然气也经由乌克兰运输。

如果能源供应因俄乌冲突升级受阻，导致价格上涨，将直接反映在欧盟居民的取暖、加油和电力账单上。此外，天然气可以产出氨，而氨是化肥主要原料。因此，天然气价格高企可能推升所有农产品价格。

这是2021年10月13日拍摄的法国巴黎的一处加油站。（新华社记者高静摄）

欧洲经济分析人士说，能源价格高企对低收入家庭打击最大，估计政府届时将补贴低收入阶层，而这一开销将令原本为应对新冠疫情花费巨大的多国政府财政上更加捉襟见肘。

乌克兰是全球第五大小麦出口国。农业分析师亚历克斯·史密斯上月说，一些从乌进口粮食的国家已经面临粮食短缺威胁。也门、利比亚和黎巴嫩从乌克兰进口的小麦分别占其消费量的大约22%、43%和50%。

欧盟贸易投资将受冲击

欧盟国家领导人将在24日举行的峰会上研究对俄新一轮制裁措施。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，这将是“欧盟实施的最严厉的一揽子制裁”。

这是2月24日在德国法兰克福证券交易所外拍摄的“熊牛对峙”雕塑。（新华社记者逯阳摄）

欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯23日告诉路透社：“对俄实行强力制裁将对欧盟经济产生冲击，我们需要对此做好准备”。

欧盟每年向俄罗斯出口商品总值大约800亿欧元（约合890亿美元），约占欧盟国内生产总值的0.6%。在欧盟国家中，德国是俄罗斯最大的进口及出口国。法国、荷兰、波兰、意大利和比利时与俄罗斯的贸易额同样可观。

此外，欧盟还是俄罗斯最大的投资方，欧盟在俄直接投资规模2019年达到3114亿欧元（3480亿美元）。

俄罗斯和乌克兰在全球GDP占比不到2%。国际金融协会副会长埃利娜·里巴科娃认为，只计算两国GDP占比将低估时局对经济造成的伤害，“特别是眼下全球商品价格、通货膨胀率均维持高位的背景下，情况尤为棘手”。（郭倩）

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