新华社北京2月25日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京24日宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动后，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基宣布与俄罗斯断绝外交关系，北约发表声明说将加强在东欧的军事部署。

乌克兰官员说，俄军地面部队从乌克兰东部、北部和南部多线进攻。

这是2月24日拍摄的乌克兰首都基辅市街景。（新华社记者李东旭摄）

泽连斯基的顾问阿列克西·阿雷斯托维奇说，俄军已深入北部切尔尼戈夫10至20公里，乌军在第二大城市哈尔科夫以北5公里处与俄军交火，摧毁对方4辆坦克。乌军还声称击落5架俄军战机。

阿雷斯托维奇声称，俄军没能达成一举击败乌军的既定目标，“首都基辅得到可靠保护……他们（俄军）将面对艰苦战斗”。

不过当地媒体报道，俄军坦克已进入哈尔科夫。俄罗斯国防部说，俄军用高精度武器打击乌方军事目标，压制了对方的防空能力，使对方的军事基地基础设施陷入瘫痪。

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。（新华社发，谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

俄国防部说，俄军不对乌城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

据路透社报道，乌克兰多座城市遭到导弹袭击，不清楚遇袭目标是否为军事设施。首都基辅响起爆炸声，乌克兰国防部情报局总部大楼附近燃起大火。社交媒体上流传的照片和视频显示，基辅出城的道路交通拥堵，大量居民外逃。

泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断交。他说，乌军正在顿巴斯等地艰苦战斗。他号召乌克兰民众保卫国家，说会给需要的人发放武器。

2月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的北约总部出席记者会。（新华社记者郑焕松摄）

北约24日召开紧急会议，决定在靠近俄乌冲突的北约成员国额外部署海陆空部队和军备，“增强我军的战备能力，以防一切意外”。

据美联社报道，北约之前在东欧和波罗的海国家驻扎大约5000名军人，最近几个月又增派人数不详的兵力。北约下一步可能采取的军事动作是启动多达4万人编制的快速反应部队，其中一支人数大约5000人的多国部队已经进入戒备状态。美国国防部也下令要求8500名军人随时准备接受调遣。

与乌克兰接壤的国家24日表示，将准备应对战事可能触发的难民潮。一些乌克兰人当天晚些时候已经出现在波兰和匈牙利境内。波兰政府说，会在边境设置接待点。斯洛伐克打算出动军队应对难民潮。（王宏彬）

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