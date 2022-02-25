新华社华盛顿2月24日电（记者谭晶晶）美国一项新研究显示，美国少数族裔比白人遭受了更多与新冠疫情相关的歧视。

这项研究由美国国家卫生研究院下属国家少数民族健康和健康差异研究所的研究人员开展，23日发表在《美国公共卫生杂志》月刊上。美国国家卫生研究院24日在一份声明中表示，这是迄今针对新冠疫情所致相关歧视开展的规模最大、参与者最多元化的研究。

研究人员于2020年12月至2021年2月期间对5500名成年美洲印第安人、亚裔美国人、非洲裔美国人、拉丁裔美国人、太平洋岛民、白人等进行了在线调查，询问受访者是否经历过与新冠相关的受歧视行为，包括由于被认为感染新冠而受到侮辱、威胁或骚扰，听到种族主义言论等。

调查结果显示，22.1%的受访者表示曾经历过受歧视的行为，42.7%的受访者表示有人误认为其属于容易感染新冠的族裔而害怕与其接触。美国所有少数族裔均比白人更易遭受与新冠疫情相关的歧视，其中亚裔和美洲印第安人遭受这种歧视的可能性最大。

调查还显示，英语水平有限、受教育程度较低、收入较低、居住在大城市以及亚拉巴马州、肯塔基州、密西西比州、田纳西州等地的群体受歧视的比例较高。

美国国家卫生研究院在声明中说，调查结果表明，新冠疫情加剧了美国国内对少数族裔的不满情绪。这项研究凸显了在公共卫生危机期间谨慎、负责任地传递公共卫生相关信息的必要性，这将有助防止对边缘化群体的歧视事件。

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