新华社北京2月25日电 自俄罗斯军队24日晨在顿巴斯地区发起特别军事行动以来，俄军对多处地点进行了袭击。俄方表示，如乌克兰做好就其中立地位及不在其境内部署武器进行谈判的准备，俄愿同其谈判。以下为截至目前的重要节点时间线：

——乌克兰总统泽连斯基25日晨在讲话中说，目前乌克兰方面已有137人丧生，另有316人受伤。他说，现在乌克兰在独自战斗，没有任何国家向乌克兰作出派兵保证。

——美国总统拜登24日在白宫就乌克兰局势发表讲话，宣布新一轮对俄经济制裁措施，并向欧洲增加军事部署。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体上发文说，乌克兰军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制。

——据俄国防部网站24日发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、3个指挥所、18个雷达站等。俄空天军一架苏-25攻击机在行动中因驾驶失误坠毁，飞行员安全弹跳逃生。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，如果乌克兰做好了就其中立地位及不在其境内部署武器进行谈判的准备，俄愿同其谈判。

——乌武装部队总参谋部发表声明说，截至当地时间24日13时，俄军对包括乌克兰首都基辅鲍里斯波尔国际机场在内的多处地点进行了30余次袭击，同时称俄军在敖德萨登陆的消息不实。乌联合力量行动司令部当天也发布消息称，俄军攻击了乌军位于斯塔罗比尔斯克郊区的阵地，战斗仍在进行。波多利亚克说，两国军队在基辅州发生激烈战斗。

——北约秘书长斯托尔滕贝格24日说，北约无意向乌克兰派遣部队，但已启动联盟防御计划，并敦促俄罗斯立即停止在乌军事行动。美国白宫新闻秘书普萨基23日重申，美国不会与俄交战，也不会向乌克兰境内部署军队。

——泽连斯基24日在新闻发布会上说，乌克兰已与俄罗斯断绝外交关系。乌外交部24日发表声明说，已启动与俄罗斯断绝外交关系的法律程序。乌外交部正着手撤离乌驻俄大使馆工作人员，乌驻俄领事馆将继续照常工作。

——乌克兰最高拉达（议会）24日投票通过关于在乌全境实施战时状态的总统令。

——塔斯社援引俄罗斯国防部24日消息报道，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

——24日清晨，乌克兰首都基辅上空传来数次爆炸声。泽连斯基当日凌晨在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。他同时表示，希望民众保持冷静，尽量不要外出。

——俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。

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