人民网喀土穆2月24日电 （记者苏航）当地时间24日，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）朱巴战区对我第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营进行新年度首次装备核查。

防暴装备检查现场。中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队供图

此次装备核查，朱巴战区派出15人组成核查组，采取听取汇报、现地检查、实装操作等方式，对中国营200余台装备、38大类7000多件物资器材以及70余类联合国资产进行检查评估。

核查组抽点装备操作手现场演示、随机提问，中国营官兵均能熟练操作、对答如流，获得核查官高度评价。经过近8个小时的评估，中国营所有装备均符合联合国规定标准，以100%达标的成绩一次性通过核查。

“今天的核查，你们组织有序，准备非常充分，对此项工作表现出了高度的重视。中国营的标准让我们很是佩服！”朱巴战区装备核查部门负责人艾哈迈德·谢拉称赞道。

据悉，联合国装备核查是依据联合国与我国签订的《谅解备忘录》，对（将）抵达维和任务区的装备、弹药、器材等数质量进行检查和核实。该项工作，是联合国监督和保持装备完好率的一项重要措施，是联合国对出兵国给予经费补偿的依据。装备核查既直接涉及国家利益，又是参加维和部队综合能力的体现，是维和部队进入任务区后的首先面临的一项重点工作，并贯穿于任务期全过程。

步兵营副营长王占平介绍：“抵达任务区后，我们常态落实装备日常维护保养制度，定期巡检巡修，着力提升复杂环境下的装备维护水平，以优质高效的装备保障，确保各项维和任务顺利展开。”

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