人民网马德里2月24日电 （记者姜波）中国国家留学基金管理委员会日前宣布与西班牙IE大学续签升级合作协议，将选派36名中国学生到IE大学完成学业。双方同意共选拔24名学生就读IE大学的国际发展硕士和国际关系硕士。同时，各选拔6名学生进修应用经济学硕士及法学硕士。

根据协议，中国国家留学基金管理委员会将根据IE大学的录取要求选拔候选人，IE大学全球公共事务学院对入选学生的学术水平和英语能力进行评估并发放录取通知书。

“根据这项协议，每年将有36名中国学子有机会来到IE大学，完成国际关系、国际发展、法学和经济学方面的研究生课程。这对学生来说，是个人的巨大机遇，也证明了学术可以建立起跨国和跨文化的桥梁，”IE大学全球公共事务学院院长曼努埃尔·穆尼斯表示， “我们热烈欢迎中国国家留学基金管理委员会派出的中国学者来西班牙和欧洲，并祝愿他们取得伟大的学术成就，希望他们从IE大学毕业后，能够帮助应对气候变化、全球健康治理等全球性挑战。”

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