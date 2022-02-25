新华社喀土穆2月24日电（记者王丙飞）中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队的一架多用途直升机23日搭载2.1吨武器弹药，顺利投送至当地巴基斯坦维和步兵营，首次完成武器弹药投送任务。

据悉，当天上午8时，中国第二批维和直升机分队在南苏丹瓦乌国际机场执行飞行任务时，接到联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）紧急通知，临时调遣中国分队前往苏丹欧拜伊德国际机场执行武器弹药投送任务。

中国维和直升机分队接到通知后，立即做准备。30分钟后，直升机在瓦乌国际机场起飞，经多次转场后，直升机平稳降落在托达奇任务点，将武器弹药投送至巴基斯坦维和步兵营。

直升机分队首席飞行员康飞飞说，飞行机组在武器弹药装机、直升机重心合理配载等工作上严谨细致，在起飞和降落阶段直升机要保持高度稳定的飞行状态，展现了飞行机组精湛的飞行技术，受到联阿安全部队的高度称赞。

据了解，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队自2021年11月8日部署至任务区以来，已圆满完成联阿安全部队授予的41项任务，被联阿安全部队誉为“不可或缺的航空力量”。

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