新华社里斯本2月23日电（记者温新年）中国社会科学院和葡萄牙科英布拉大学联合举办的《中国研究》课程23日正式开班，中国驻葡萄牙大使赵本堂、中国社会科学院大学副校长张波和科英布拉大学中国和葡语国家研究院院长鲁伊·马科斯出席线上开班仪式。

赵本堂在致辞中对中国社会科学院和科英布拉大学的深入合作表示祝贺，邀请科英布拉大学师生在疫情后到中国访问，深入了解中国日新月异的现代化成就。

张波表示，希望通过这个在线课程，搭建一个帮助葡萄牙学生深入了解中国悠久文明和智慧的平台，同时深化中国社会科学院、中国社会科学院大学与科英布拉大学之间的合作，为中葡两国的教育文化交流做出新的贡献。

鲁伊·马科斯在致辞中表示，非常赞赏中国共建“一带一路”倡议所体现出的包容精神，希望今后与中国社会科学院加强合作。

此次开设的《中国研究》课程自2月23日开始，为期12周，由中国社会科学院专家授课，内容涵盖中国社会、科技、文化等各方面，包括共建“一带一路”倡议下的中葡关系及合作与发展等情况。课程不仅面向科英布拉大学学生，还同时在线上全面开放，吸引了来自意大利、巴西、西班牙等国近200名学生参加。

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