新华社联合国2月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵24日在联合国安理会伊拉克问题公开会上发言时表示，中方将同国际社会一道，继续支持伊拉克实现持久和平与可持续发展。

戴兵说，去年底，伊拉克顺利结束国民议会选举工作，国内政治进程进入新的阶段。中方期待伊拉克各派别以此为契机，进一步加强团结，在宪法和法律框架下，通过对话协商凝聚共识，为实现国家长治久安和繁荣发展奠定坚实政治基础。

戴兵表示，伊拉克依然面临复杂安全挑战。国际社会应继续坚定支持伊拉克肃清“伊斯兰国”等极端恐怖势力，巩固来之不易的反恐成果。中方呼吁有关国家尽快推进在伊外国恐怖作战分子及其家属的甄别和遣返。伊拉克多次就外国在伊境内开展单边军事行动提出抗议，中方敦促有关方面切实尊重伊主权和领土完整。

戴兵说，中方赞赏伊拉克同地区国家发展睦邻友好关系的努力，欢迎伊拉克与科威特围绕科失踪人员和财产问题密切合作，支持安理会就此项工作取得积极进展发表主席新闻谈话。两天前，安理会通过第2621号决议，宣布联合国赔偿委员会已完成使命，决定终止其授权。这是地区和平与冲突后和解的重要里程碑。衷心希望伊拉克与科威特以此为契机，持续深化伙伴关系，积极应对共同挑战，为地区稳定发展注入正能量。

戴兵说，过去30多年，伊拉克局势跌宕起伏，人民历尽苦难。站在新的历史起点上，国际社会应当坚定支持伊拉克自主选择符合本国国情的发展道路，积极助力伊拉克重建基础设施，加快经济社会发展，改善民生福祉。

戴兵表示，中国是伊拉克人民的真诚朋友。在伊安全形势最严峻的时期，中国企业始终坚守在伊拉克，为伊国计民生和经济运转提供了必要保障。新冠疫情暴发后，中方向伊派遣抗疫专家小组，并提供多批抗疫物资和疫苗援助。中方将同国际社会一道，继续支持伊拉克实现持久和平与可持续发展。

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