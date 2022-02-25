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刚果（布）首个人工智能研究中心揭牌成立

2022年02月25日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔2月24日电（记者史彧）刚果（布）首个人工智能研究中心24日在位于刚果（布）首都布拉柴维尔的德尼·萨苏-恩格索大学揭牌成立。

　　2月24日，刚果（布）总理马科索（右）在布拉柴维尔为人工智能研究中心剪彩。新华社发（联合国驻刚办事处供图）

　　刚果（布）总理马科索为人工智能研究中心揭牌。刚果（布）邮政、电信和数字经济部长伊邦博在揭牌仪式上说，该中心旨在探索刚果（布）和非洲地区人工智能研究前沿领域，培养新兴领域科技人才，推动本国经济和社会发展。

　　据悉，该中心由联合国非洲经济委员会和刚果（布）政府共同开设，重点关注技术和创新，致力于通过人工智能推进非洲在数字政策、基础设施、金融、数字平台和创业等领域的数字技术。联合国非洲经济委员会23日表示，在该项目助力下，刚果（布）将成为整个非洲大陆的区域人工智能中心，并提供高质量的人工智能人才库。

　　据报道，刚果（布）与联合国非洲经济委员会于2021年3月签署开发该项目的合作协议，项目合作伙伴还包括联合国工业发展组织、联合国教科文组织、国际电信联盟等。

(责编：高歌、燕勐)

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