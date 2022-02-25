■ 刘 峣

北京冬奥会闭幕了，动人瞬间永远难忘。赛场上，中国冰雪健儿与各国（地区）运动员结下深厚情谊，诠释着“更团结”的真谛；赛场外，中国志愿者和工作人员热情专业，唱响了“友谊地久天长”的乐章……可信、可爱、可敬的中国形象，借由一个个参与冬奥、服务冬奥、关注冬奥的中国人的精彩故事，呈现在世界面前。

人们不会忘记，一枚徽章成为中美运动员交流的纽带——中国冰壶混双选手凌智、范苏圆在比赛后向美国组合克里斯托弗·普利斯和维多利亚·珀辛格赠送“冰墩墩”徽章，并在场边合影留念。回到更衣室，美国运动员也向中国选手回赠了徽章。

既是可敬的对手，也是可亲的朋友。北京冬奥会上，中国队运动员成为传递中国人民友好情谊的使者。苏翊鸣走下领奖台，感谢加拿大名将马克·麦克莫里斯的激励，让自己有了追随的目标；谷爱凌摘得桂冠后，第一时间走上前去，安慰失意的法国选手苔丝·勒德；徐梦桃圆梦赛场时，与美国选手阿什莉·考德威尔相拥而泣，为彼此的表现道贺……中国冰雪健儿用拼搏的汗水、温暖的举动，赢得世界的尊重和认同。

人们不会忘记，一声诚挚的问候让运动员动容“破防”——美国单板滑雪运动员特莎·莫德回忆起开幕式上中国志愿者热情招手、高喊“欢迎来到中国”时，忍不住热泪盈眶。回想起难忘的冬奥之旅，她说自己迫不及待地想回到中国，见见结交的新朋友。

用微笑打破隔阂，用热情融化冰雪。北京冬奥会上，1.8万余名志愿者用青春和奉献，展现了新时代中国青年的风采。很多运动员说，无论何时看到中国志愿者，他们的脸上永远挂着笑容。微笑着的，不只是志愿者。中国医护人员的迅速专业救治，让比赛中不慎受伤的美国高山滑雪运动员尼娜·奥布莱恩感动，“这些天来我得到了太多的支持与帮助”；冬奥村里认真负责的防疫检测等工作人员，让美国自由式滑雪运动员阿伦·布隆克感慨，“之前看到一些不负责任的报道都是假的”……从每一声问候、每一次协助中，人们看到了最真实、最友善的中国。

人们不会忘记，一幅画作将运动员和孩子紧密相连——牙买加高山滑雪运动员本杰明·亚历山大入住冬奥村时收到了来自中国小朋友的绘画作品。通过画作上留下的邮箱，本杰明·亚历山大给小朋友发去了感谢信，还收到了孩子们录制的加油视频。

不以山海为远，心连千里共好。北京冬奥会上，中国人民为盛会的举行作出了卓越的贡献。正如国际奥委会主席巴赫所言，“我们能清晰地感受到各行各业、各个年龄段的中国人民给我们的温暖、能量、好客与支持”。美国单板滑雪名将肖恩·怀特在冬奥会上上演“绝唱”，现场的中国观众献上热烈掌声，致敬“热爱可抵岁月漫长”；日本花样滑冰选手羽生结弦挑战阿克塞尔四周跳失败，观赛的中国网友为他挑战极限的勇气点赞……中国人民对冬奥的支持、对冰雪的热爱、对健儿的鼓励，尽显大国气度与自信姿态。

世界大同，天下一家。无与伦比的北京冬奥盛会告一段落，精彩的中国故事仍在讲述。

（作者为本报评论员）

(责编：徐祥丽、燕勐)