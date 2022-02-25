■ 韩维正

2月20日，北京冬奥会圆满落幕。中国代表团以9金4银2铜刷新了单届冬奥会获金牌数和奖牌数两项纪录，名列金牌榜第3位，创造了自1980年参加冬奥会以来的历史最好成绩。比起“历史最好成绩”，北京冬奥会对中国有着更加非凡的意义。正如春节前夕，习近平主席会见国际奥委会主席巴赫时所说：“比起这次中国运动员拿几块金牌、奖牌，我更在意它给我们今后注入的动力和活力。”

这种动力和活力，在赛场之上充分体现。北京冬奥会上，中国队运动员奋力拼搏，突破自我，留下了一个个感人至深的精彩瞬间。“00后”小将谷爱凌，挑战前所未有的难度，逆袭夺冠；半月板切除70%的徐梦桃，坚持四届冬奥，终于圆梦金牌；男子自由滑金博洋名列第9，却也创造个人本赛季最高分，“金博洋战胜了金博洋！”；高山滑雪滑降徐铭甫排名第36，却让这个项目的成绩册上第一次有了中国人名字，“参与就是最好的开始！”……运动员的拼搏奋进，给中国社会注入了昂扬向上的精气神，让中国精神有了崭新注脚。习近平主席指出：“体育精神是中国精神的一个缩影。这种拼搏精神恰恰是我们这个时代的一种体现。”

这种动力和活力，在赛场之外日益生发。北京冬奥会申办成功以来，中国冰雪运动“南展西扩东进”，为全民健身带来了新的动力，超过3亿人上了冰雪。活力四射的运动场上，中国很多冰雪项目在两年多时间里实现从无到有，有的项目达到了世界先进水平。不但如此，冬奥会还为中国经济发展、科技进步等注入活力。冰雪制造、冰雪服务、冰雪基础设施建设、冰雪科技、冰雪人才培养等产业链条逐步形成，冰雪资源被不断盘活。相关报告预测，到2025年，中国冰雪产业总规模有望达到万亿元规模。为了兑现“科技冬奥”，中国攻克一批关键核心技术，示范一批前沿引领技术。氢能出行、无人驾驶、100%清洁电力、智能机器人等新技术，既服务了冬奥，也将对中国经济社会高质量发展发挥积极作用。

这种动力和活力，被国际社会深刻感知。北京冬奥会是一场体育盛会，也是一扇向世界展示中国的窗口。独具匠心的奥运村、令人叹为观止的场馆、非凡卓越的组织工作……它们的背后，是动力强劲、活力四射的中国。透过各国运动员和记者的镜头，世界看到了中国的疫情防控成果，中国的现代化建设成就，更看到了中国的热情好客，中国的阳光、富强、开放。冬奥会前后，中国滑雪用品海外销售额大幅增长，得到越来越多海外消费者认可；许多国际顶级冰雪基础设施和装备公司产品也进入中国市场，感受中国发展的脉动，分享中国发展的机遇。

北京冬奥会完美收官，它带来的动力和活力涌动在神州大地。就像习近平主席在会见联合国秘书长古特雷斯时所说：“通过举办北京冬奥会，中国人民再次展现出积极向上的精神和力量。有这样的人民作为强大后盾，我们就可以做成任何事情。”

“人生能得几次搏！抓住这个机会去成就自己。十年磨一剑，五年磨一剑。很辛苦，但拼搏是值得的。”习近平主席这番话，既是对奥运健儿的叮嘱，又何尝不是对每一个人的鼓励？虎年，让我们拿出虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，一起向未来！

（作者为本报评论员）

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