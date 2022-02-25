刘敬桢

新冠肺炎疫情发生以来，在元首外交引领下，中国积极推动构建人类卫生健康共同体，在全球范围凝聚起团结抗疫的共识。从共同开展国际临床试验，到疫苗援助出口，再到合作生产疫苗，以中国医药集团（以下简称国药集团）为代表的中国疫苗企业坚决践行将新冠疫苗作为全球公共产品重要宣示，以实际行动推动疫苗公平可及，坚定站在全球疫苗合作行动第一方阵。

新冠疫苗研发阶段，我们就积极推动践行国际合作。2020年6月开始，国药集团同阿联酋、巴林、秘鲁、摩洛哥等国家合作开展新冠灭活疫苗国际临床试验，是中国原创疫苗首次在国际上开展大规模Ⅲ期临床试验。各国科技工作者通力协作，创造了入组人数5万余人，样本覆盖125个国别等破纪录的数字，丰富了临床试验数据，推动了中国新冠疫苗研发成功，是国际疫苗合作的生动体现。

新冠疫苗研发成功后，我们第一时间向有需求的国家及国际组织提供疫苗。在亚洲，2021年初，首批援外疫苗就运抵周边国家，特别是在德尔塔变异毒株导致南亚、东南亚的疫情大幅反弹后，我们克服生产排期紧张等困难，启动“紧急支持计划”，加大向孟加拉国、越南、缅甸等国家的疫苗供应，深化了周边传统友好关系。在非洲，从2021年2月国药疫苗抵达塞内加尔开始，中国疫苗跨越撒哈拉沙漠，向近50个非洲国家及非盟提供疫苗，并派遣援非专家组、举办视频经验交流会，助力非洲抗击疫情，中国疫苗被非洲朋友称为“及时雨”和“隧道尽头的光芒”。在拉美，从2021年除夕之夜国药疫苗起运玻利维亚，到尼加拉瓜将中国疫苗称赞为“来自中国的礼物”，中国疫苗获得越来越多的信任票。

中国对外提供的疫苗，大多流向发展中国家，我们的疫苗便捷可及，仅需2—8摄氏度的环境要求，大大降低了储运成本，受到各国朋友欢迎。很多国家的总统、总理到机场迎接，出席疫苗交接仪式，一些外国领导人带头接种中国疫苗，国际媒体称中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

同时，中国疫苗企业尽己所能，对外进行技术转让，开展合作生产。在塞尔维亚，欧洲首家中国疫苗工厂落地。在摩洛哥，国药集团与摩卫生部合作，开展新冠疫苗生产合作，提供科技支撑，共建摩洛哥非洲生物制药和疫苗创新中心，服务覆盖北非乃至非洲大陆。在阿联酋，建成了目前最大的中国新冠疫苗境外灌装基地，年生产量超过2亿剂。阿联酋本土灌装疫苗下线以来，产品已覆盖西亚、北非多个国家。

令人欣慰的是，中国疫苗的安全性和有效性得到了广泛认可。国际科学研究和各国临床数据也提供有力的支撑。秘鲁卫生部下属国家卫生研究院发布临床试验信息表明，96%接种两剂国药疫苗的接种者体内会产生抗体。阿根廷国家卫生部与国家免疫委员会公布研究数据显示，接种两剂国药疫苗的死亡保护率达85.44%。斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学发布研究报告显示，国药疫苗对变异毒株德尔塔有效。斯卫生部公布数据，斯全国接种新冠疫苗超过757万剂次，其中，国药疫苗593万剂次，超过78%，没有报告与疫苗相关的严重不良反应。各国朋友对中国疫苗充满信心，阿根廷、阿联酋等国正式批准对3岁以上儿童和青少年接种国药新冠疫苗；多位外国领导人已接种第三针中国疫苗。

目前，国药集团新冠疫苗已在全球117个国家、地区和国际组织获批紧急使用或市场准入，接种人群覆盖196个国别，为构筑全球免疫防线作出了贡献。今后，我们将继续加大向发展中国家提供疫苗，继续加强同发展中国家联合研发药物，继续加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，为全球疫苗合作行动和构建人类卫生健康共同体贡献中国力量、中国智慧。

（作者为中国医药集团有限公司党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 17 版）

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