2021年8月25日，在巴布亚新几内亚新爱尔兰省卡维恩总医院，中国援巴新医疗队队员（左）向当地医护人员介绍疫苗接种注意事项。

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2021年12月7日，一名儿童在智利首都圣地亚哥一处疫苗接种点接种中国新冠疫苗。

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2021年10月12日，工人正在马来西亚吉隆坡郊区的发马公司灌装工厂包装本地灌装生产的科兴疫苗。

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2021年12月24日，工作人员在尼加拉瓜马那瓜国际机场，转运由国药集团生产的新冠疫苗。

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当前，新冠肺炎疫情延宕反复，中国坚定履行将新冠疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，通过对外援助、合作生产、技术转让等方式，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性

截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家，为破解“分配赤字”、弥合“免疫鸿沟”作出重要贡献

马来西亚病毒学专家林世杰——

“推动东盟—中国卫生健康合作的良好举措”

本报记者 刘 慧

马来西亚著名病毒学专家，马来西亚大学研究顾问、名誉教授林世杰是尼帕病毒的发现者之一，多年来一直处于病毒学和传染病学研究的前沿。不久前，林世杰在接受本报记者采访时表示：“中国积极推动新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为发展中国家抗击疫情增添信心和希望。”

新冠肺炎疫情防控期间，中国多次向马来西亚提供疫苗。林世杰认为，中国对马来西亚的帮助没有任何附加条件，对马来西亚抗疫作出了重要贡献。目前，马来西亚批准了中国科兴公司、国药集团和康希诺公司生产的3款新冠疫苗有条件注册。马来西亚还有条件批准科兴新冠疫苗用于12岁及以上青少年接种。“这显示了马来西亚对中国疫苗的欢迎。”林世杰说。

在第七十三届世界卫生大会上，中国承诺将新冠疫苗作为全球公共产品。截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗。截至去年11月，中国已向“新冠疫苗实施计划”供应超过7000万剂疫苗，并同19个发展中国家开展疫苗联合生产。林世杰表示，中国言必信，行必果。2021年，全球范围内疫苗紧缺，尽管中国自身疫苗需求巨大，仍积极援助发展中国家，把宝贵的疫苗捐赠给急需的国家。

2020年11月，中马两国政府正式签署《中华人民共和国政府与马来西亚政府关于疫苗开发和可及性的合作协定》。2021年1月，科兴公司和马来西亚制药企业发马公司签署新冠疫苗合作协议，向马来西亚提供新冠疫苗半成品，由发马公司在马来西亚本土完成疫苗最终生产。“马中合作有助于提高马来西亚疫苗生产能力，促进马来西亚制药业发展。”林世杰说，通过疫苗合作，中国与马来西亚分享专业技术，提供人力和设施支持，对马来西亚实现疫苗自给自足发挥了重要作用，“授人以鱼不如授人以渔”。

林世杰表示，疫苗是抗击疫情的有力武器。一些国家奉行“疫苗民族主义”，不愿向其他有需要的国家提供疫苗，导致全球疫苗接种的不平衡问题突出。“我们必须践行多边主义，推动疫苗公平分配，提高全球疫苗接种率，以减缓新冠肺炎疫情的传播，减少出现传播性更强的变异病毒。”林世杰说。

2021年，中国同众多国家共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，倡导加强疫苗援助、出口、联合生产等合作。中国还倡议并成功举办新冠疫苗合作国际论坛，探讨推进全球疫苗公平合理分配。林世杰认为，中国努力推动国际疫苗合作，凸显了多边主义和团结合作在全球抗击疫情中的重要性。

在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国承诺启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助，再向东盟抗疫基金追加500万美元等。林世杰表示，这是中国支持周边国家抗击疫情的重要印证。目前，全球疫情延宕反复，奥密克戎等毒株给许多国家带来严重影响。通过该合作倡议，中国可与东盟国家分享专业技术、提供人才培训等，助力东盟建立起应对疫情的“健康之盾”，“这是推动东盟—中国卫生健康合作的良好举措”，林世杰表示。

埃及卫生和人口部高级媒体官员萨利赫——

“构建人类卫生健康共同体的生动诠释”

本报记者 沈小晓

“面对新冠肺炎疫情，埃及和中国积极推动疫苗生产等卫生领域合作，两国友好关系不断巩固发展。”日前，埃及卫生和人口部高级媒体官员莫娜·萨利赫在接受本报记者采访时表示。

中埃两国疫苗合作持续推进：2020年12月，《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》正式签署；2021年1月，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药新冠疫苗；2021年4月，埃及生物制品与疫苗公司与中国科兴公司签署在埃及生产科兴新冠疫苗的协议，埃及成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家；2021年5月，首批科兴疫苗原液运抵开罗，开始灌装生产……萨利赫感叹：“除合作生产疫苗，中国还专门派遣专家和技术人员对疫苗的生产过程进行指导，落实疫苗本地化合作和技术转让，直到生产顺利完成。这是埃中构建人类卫生健康共同体的生动诠释。”

2021年7月18日，中国—埃及新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产。目前，工厂生产线年产能可达2亿剂，埃及每周为境内疫苗接种中心提供200万剂本土灌装生产的科兴疫苗。工厂还设有8个高科技实验室，包括质量监控实验室以及符合国际标准的原材料和生产设备仓储区。萨利赫表示，埃及有望在满足当地疫苗需求后，成为非洲大陆疫苗生产和出口国，助力地区国家抗击疫情，这对非洲大陆和阿拉伯地区早日战胜疫情具有十分重要的意义。

2020年以来，中国以实际行动推动实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，提升发展中国家的疫苗生产能力建设。“中国切实履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，推进全球疫苗公平合理分配，助力全球抗疫合作。”萨利赫表示，中国加强同中东和非洲各国的团结互助，共克疫情，展现了负责任的大国担当。

萨利赫表示，埃中抗疫合作深化了两国传统友好和互信。疫情发生以来，中国是对埃及援助最早、援助最多的国家之一，不仅第一时间与埃及分享最新防控和诊疗方案、组织卫生领域专家进行视频经验交流，而且建立了对口医院合作机制，协助埃及建立口罩生产线。中国为埃及抗疫提供了实实在在的帮助，树立了全球共同抗疫的榜样。“埃及愿继续在卫生领域加强与中国合作。相信携手抗疫的经历将进一步推动两国关系持续稳定发展，两国合作将迎来更加光明的前景。”萨利赫说。

墨西哥病毒学专家马西亚斯——

“为墨西哥抗疫提供有力支持”

本报记者 彭 敏

“在中国企业的帮助下，墨西哥破解了新冠疫苗本地化生产的瓶颈。”墨西哥病毒学专家亚历山大·马西亚斯高度赞赏中国与墨西哥的疫苗合作。

作为墨西哥政府合作方中唯一采用单针免疫的疫苗，中国康希诺生物新冠疫苗可在2—8摄氏度的温度条件下长期稳定存储，适合在设施不完备或不具备极高冷藏设施条件的偏远地区使用，大大降低了疫苗分发和接种的成本。目前，该疫苗已在墨西哥通过了由约1.7万名志愿者参与的临床试验。试验数据显示，单针接种疫苗14天后，疫苗整体保护力为68.83%，对重症的保护力为95.47％。这意味着只需一针，就能有效降低接种者感染新冠病毒的风险。马西亚斯对中国疫苗有效性表示赞赏，“根据世界卫生组织的指导原则，保护效力超过50%的新冠疫苗即被认为是有效的。中国疫苗有效减少了重症和死亡病例，为提高免疫力和拯救生命发挥了重要作用，为墨西哥抗疫提供有力支持。”

获批在墨西哥当地生产后，康希诺公司便开始为当地疫苗生产实施技术转让，在技术和监管问题上与墨方保持紧密沟通。根据新冠疫苗的生产工艺要求，工厂的空调系统、水系统等生产设施以及环境洁净级别控制均需满足无菌产品生产标准，并取得各项许可证。为此，当地工厂对生产流程重新梳理，以保障疫苗产品始终符合最高质量标准，并在规定时间内达到生产目标，满足墨西哥抗击疫情的需要。“当前墨西哥疫情形势严峻，迫切需要疫苗保障。中国帮助墨西哥提高疫苗自给自足能力，有效提高了新冠疫苗在拉美地区的可及性和可担负性。”马西亚斯说。

为推进疫苗接种计划，墨西哥政府已与中国国药集团、科兴公司和康希诺公司签署了疫苗购买协议。为保障墨西哥疫苗接种计划顺利实施，中国企业加快推进本土化生产。中国还为墨西哥提供了新冠病毒检测试剂和呼吸机。

马西亚斯注意到，中国已同多个发展中国家开展技术转让与合作生产，有效推进疫苗本地化大规模生产。“在全球抗疫斗争中，中国始终同世界各国守望相助，积极开展国际合作，特别是向发展中国家提供安全、有效的疫苗，为全球抗击疫情发挥了重要作用。”马西亚斯表示。

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《 人民日报 》（ 2022年02月25日 17 版）

(责编：袁勃、胡永秋)