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韩国经济增长仍面临不小压力

本报记者  马  菲
2022年02月25日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　韩国央行近日发布数据显示，2021年韩国国内生产总值增长4%，创11年来新高。韩国央行表示，出口增长、消费反弹、设备投资和政府支出扩大等因素共同促使经济实现增长。

　　受新冠肺炎疫情影响，韩国2020年的经济增长率为-0.9%。去年，随着消费需求持续释放等，经济重回增长轨道。韩国央行数据显示，2021年韩国民间消费同比增长3.6%，创2010年以来的最高值。为刺激经济，韩国去年两次追加预算，政府支出同比增长5.5%。

　　韩国商品出口也恢复增长势头。根据韩国产业通商资源部发布的数据，2021年韩国进出口贸易额为1.26万亿美元，其中出口6445亿美元，创历史新高。在出口产品中，半导体、石化、汽车等15种主要商品出口额实现两位数增长，带动了整体出口上升。韩国对中国、美国、日本、东盟、欧盟等市场的出口均实现增长。

　　自2020年11月起，韩国出口已连续15个月实现正增长。韩国央行认为，尽管依然面临疫情蔓延、供应链危机等风险，但随着全球经济持续恢复，韩国出口今年有望继续增长。

　　为加快疫后经济复苏，韩国政府计划大力提升半导体、未来汽车、生物健康“三大创新增长产业”的国际竞争力，并将为此投资6.3万亿韩元（1美元约合1204韩元）。韩国还将上调国家战略技术扣税率，为高新战略产业制定特别法律，提供政策支持。同时，将推动大企业和中小企业合作，促进车用半导体供应链国产化和汽车零部件企业重组。

　　分析人士同时指出，鉴于全球供应链压力、原材料价格上涨、贸易收支不平衡等因素，韩国经济增长仍面临不小压力。韩国开发研究院表示，近期韩国经济维持较平稳的复苏势头，但以对外项目为主，经济仍存在不确定性。

　　（本报首尔电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月25日 15 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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