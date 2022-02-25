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德国拓展电子商务市场

本报记者  花  放
2022年02月25日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国联邦电子商务和邮售协会日前公布的数据显示，2021年，德国网上商品销售总额从前一年的833亿欧元上升到991亿欧元。96.3％的德国消费者对线上交易表示“满意”或“非常满意”。该协会预计，2022年，网上商品销售额将超过1100亿欧元，并在未来几年保持较高增长率。

　　近年来，电子商务对德国消费者越来越具吸引力。巴伐利亚广播电台刊文指出，德国消费者的线上采购行为出现了两个新趋势：一是消费主体不再只是年轻人。去年参与网购的消费者中，至少有一半年龄在50岁以上。二是电子商务领域不断拓展，除了服装、电子产品等，食品、药品等日常用品线上市场开始快速增长。数据显示，去年德国网上日常用品销售额为94亿欧元，同比增幅达36.4％。

　　疫情期间，不少生产商和零售商加快拓展线上市场，利用官方网站、电商平台等吸引更多消费者。例如，德国大型消费电子产品零售企业塞可诺米集团线上市场的销售额，在过去两年内翻了一番多，达到69亿欧元，占企业总销售额的1/3。德国联邦电子商务和邮售协会主席富尔希海姆表示：“无论是对于消费者还是零售商而言，没有电子商务的贸易已不可想象。”

　　德国政府通过多种举措推动企业数字化转型。例如，2020年启动的“数字·现在”项目，资助对象主要为3至50名员工规模且亟须数字化转型的中小企业，每家企业最高可获5万欧元资助。去年，该项目的投入翻了一番，达到1.14亿欧元。根据计划，到2024年，该项目预算将进一步增至2.5亿欧元。

　　德国电子商务杂志“e-commerce”认为，线上销售可以为本地实体店提供新的增长点并支持应对危机，而实体店能提供消费者希望得到的地区归属感，两者可以相互促进。德国一家数据统计平台日前发布的调查报告预测，到2025年，德国电商交易额有望占到欧洲电商交易总额的19%左右。

　　（本报柏林电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月25日 15 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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