新华社开普敦2月23日电 （记者吕天然）南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳23日在立法首都开普敦表示，南非财政状况前景有所改善，但仍面临显著风险。

戈东瓜纳在议会作2022至2023财年（始于2022年4月）政府预算报告时说，南非正按计划降低财政不平衡，恢复公共财政状况。目前，南非债务负担仍十分沉重，新财年预算将降低财政赤字和稳定债务水平。

他说，本财年预算赤字约占国内生产总值（GDP）的5.7%，预计2024至2025财年将下降至4.2%，债务水平也将稳定在GDP的75.1%，低于早前预期。

他表示，全球和南非经济增速放缓、过度提高社会保障、公共事业工资压力以及国有企业陷入财务困境等因素或将对财政状况产生影响。

预算报告显示，南非政府将2021年经济增速由此前预测的5.1%下调至4.8%，并预测2022年经济增长2.1%。

预算报告还显示，新财年预算将支持国家经济重建和恢复计划，加速结构性改革，特别是在电力、铁路、港口和电信领域。

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 15 版）

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