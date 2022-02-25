本报记者 谢佳宁

古巴政府日前发表声明，强烈谴责美国于1962年2月开始对古巴实施的、迄今已持续60年的经济、商业和金融封锁。声明指出，封锁构成了对古巴人民人权的大规模、公然和系统性的侵犯，累计给古巴造成近1500亿美元的经济损失。

新冠肺炎疫情发生以来，美国对古巴的封锁进一步收紧，给古巴侨汇、疫苗研发和药品获取带来严重阻碍。据法新社等媒体报道，疫情背景下，美国的经济封锁导致古巴陷入严重经济危机，通货膨胀率高企，食品和药品严重匮乏，民众生活日益艰难。古巴政府表示，过去两年，古巴因制裁至少损失了40亿美元收入。

为了购买食物和日用品，和许多古巴人一样，47岁的家庭主妇埃德维斯·米兰达几乎整晚都在首都哈瓦那的街头排队。从凌晨1点一直等到中午11点，她终于买到了两升油、两包鸡肉、一些碎肉和清洁剂，这是古巴民众在美国制裁下日常生活的写照。

古巴是拉丁美洲第一个成功研发出新冠疫苗的国家，但古巴科学家表示，美国的制裁大大减缓了疫苗的生产进度。古巴疫苗首席专家韦雷斯表示，由于缺少制造疫苗的必要材料，制药企业不得不放慢生产。古巴还面临注射器和呼吸机短缺，这些都是新冠肺炎患者在治疗时急需的医疗器械。古巴新冠病毒特别工作组成员米切尔说，时至今日，美国仍明确禁止向古巴出口任何可用于生物技术的产品，包括疫苗产品。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。1962年2月，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国关系一度缓和，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。2019年起，美国政府采取“极限施压”政策，不断加码对古制裁。据古巴政府统计，仅特朗普政府对古实施的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项是在疫情肆虐的背景下实施的。

古巴政府表示，美国的封锁已经构成最复杂、最持久和最不人道的经济战争行为，其本质是违反国际法的域外政策，旨在通过压力、胁迫和惩罚措施，孤立古巴，最终达到颠覆古巴政府的目的。

美国还利用其他各种手段破坏古巴政局稳定。去年7月，古巴部分地区爆发反政府示威活动。古巴政府公布的证据显示，从6月中旬起，美国境内一些反古势力在美政府资助下，通过社交网络蓄意散播“新冠肺炎疫情下古巴医疗体系崩溃”的谎言，并以此为借口煽动对古巴发动军事干预。美国政府随后以所谓古巴政府“镇压”示威民众为由，制裁古巴军方官员和实体。古巴外长罗德里格斯发文表示，美方这一“投机主义措施”反映出“一个惯用操纵和谎言来维持对古巴封锁的政府的双重标准”。

古共中央机关报《格拉玛报》披露，过去20年，美国国际开发署和国家民主基金会等机构为一系列针对古巴的煽动和颠覆计划拨款近2.5亿美元。美国国家民主基金会发布的信息显示，2020年约有40个在古巴的“颠覆性项目”得到该基金会的资助，金额超过500万美元。

去年6月，联合国大会连续第二十九次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，传递了国际社会反对美国霸权主义的呼声。多方人士指出，美国对古巴长期实施单方面封锁，近来又打着“保护人权”旗号启动新一轮对古制裁，煽动骚乱，其霸凌行径凸显霸权主义本质，不仅违反国际法和联合国宪章宗旨，对古巴经济造成严重伤害，也损害了地区和平与稳定，必然遭到国际社会普遍反对。

英国《卫报》发表文章称，美国对古巴的封锁是现代史上时间最长、范围最广的单边制裁，影响着古巴社会生活的方方面面。“如果美国真正关心古巴，就应该结束这场惩罚性制裁”。

（本报墨西哥城2月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 15 版）

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