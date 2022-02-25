本报2月23日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团和新疆维吾尔自治区22日共同举办面向日内瓦外交界的“人民至上：新疆是个好地方”视频交流会。50余国常驻代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、媒体记者等近百人通过视频方式进行了交流。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，新疆始终坚持以人民为中心的发展思想，把满足各族群众对美好生活的新期待作为工作的出发点和落脚点，持续推进以就业、医疗、教育、社保等为重点的惠民工程，保障和改善民生取得了前所未有的成就。美国等西方国家的一些反华势力恶意编造涉疆谎言，妄图破坏新疆稳定发展大局。他们的阴谋诡计，改变不了新疆繁荣发展、各族人民幸福生活的客观事实，新疆发展前进的步伐不可阻挡。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，人民至上是中国共产党百年奋斗的成功密码。中国新疆维吾尔自治区坚持人民至上，把各族人民利益放在首位，经济社会发展和人权事业取得重大成就，各族人民过上前所未有的好生活。我们欢迎任何有兴趣的外国人士到新疆参访，但反对“有罪推定”式调查和对中方的无端指责。

多位新疆干部群众代表通过视频连线讲述了新疆各地坚持人民至上、帮助各族人民创造美好生活的动人故事。

交流会气氛热烈。多国大使和高级外交官祝贺中国成功举办北京冬奥会，盛赞中国共产党和中国政府坚持人民至上，推动新疆经济社会发展，促进社会公平，充分保障人权；重申支持中方在涉疆问题上正义立场，强调新疆事务是中国内政，不容外界干涉。法国知名作家、《维吾尔假新闻的终结》一书的作者维瓦斯在线参会并发言，表示西方国家炮制的涉疆谎言十分荒谬，他因介绍新疆的真实情况而遭到西方各类媒体指责，希望中方举办更多此类交流活动，让世界上更多人了解新疆、了解中国的真实情况。

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 03 版）

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