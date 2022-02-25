新华社北京2月24日电 （记者王宾、董雪）外交部发言人华春莹24日在例行记者会上就乌克兰局势等回答了记者提问。

“希望各方不要把和平大门关上”

在回答有关问题时，华春莹说，乌克兰问题有着非常复杂的历史背景和经纬，演变到今天这种局面，是各种因素共同作用的结果。

她说，中方注意到24日俄方宣布在乌东地区开展特别军事行动，俄罗斯国防部称其武装力量不会对城市实施导弹、航空和火炮袭击。中方密切关注当前最新事态的发展，呼吁各方保持克制，避免局势失控。

“我也想再次强调中方的一贯立场。各国安全应该是共同、合作、可持续的安全，各方的合理安全关切应该得到尊重和解决。我们希望各方不要把和平大门关上，继续致力于对话、协商、谈判，努力尽快缓解事态，不要使局势进一步升级。”华春莹说。

“美方在不断推高紧张、煽动战争”

有记者问：在23日的记者会上，中方批评美方在乌克兰推高紧张、制造恐慌，最近24小时的事态变化是否说明，美方的警告其实是有根据的？中方是否应该早些倾听美方警告并请本国公民自乌克兰撤离？

“美方一段时间以来一直在不断推高紧张、煽动战争。”华春莹说。

她说，当时如果各方都多做劝和工作，多尊重和照顾彼此安全关切，合理妥善解决，使局势软着陆，那今天情况会是怎么样？美方放出消息称16日俄方大规模侵入，俄方称这是虚假消息。“你是愿意看到美方喊‘狼来了’成真？还是真正出自对乌克兰人民以及地区和平安全的关心，希望事情消灭于萌芽状态，不走到今天这个地步呢？”

华春莹说，中方从一开始就本着负责任的态度，劝说有关方不要推高紧张、煽动战争。中方做法是负责任的。而那些跟在美国后面煽风点火，等火烧起来了以后却指责别人的，才是不负责任的行为。作为始作俑者，点火者应该考虑如何以实际行动尽快把火扑灭。

“美方没有资格告诉中方怎么做”

有记者问：美国务院发言人普莱斯就乌克兰问题表示，中国应该尊重国家主权和领土完整原则，中方有义务敦促俄罗斯在乌克兰问题上作出让步，但中俄关系发展方向令人担忧。你对此有何评论？

“关于如何尊重国家主权和领土完整问题，美方恐怕没有资格告诉中方怎么做。”华春莹说。

她表示，对于国家主权和领土完整问题，中国人民有着特别真实而深刻的理解和感受。近代以来，中国遭受过八国联军和外国殖民侵略，有着对于丧权辱国的刻骨铭心的悲惨记忆。就在并不遥远的20多年前，中国驻南联盟使馆被北约轰炸，造成3名中国记者牺牲，多人受伤。北约还欠着中国人民的血债。而今天我们依然面临美国伙同其几个所谓盟友在涉疆、涉港、涉台等问题上肆意干涉中国内政、破坏损害中国主权安全的现实威胁。中国也还是唯一一个还没有实现祖国完全统一的安理会常任理事国。

“正因为如此，中国一贯坚决维护联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，坚决维护国家主权、安全和领土完整，坚决维护国际公平正义。”她说。

华春莹表示，美国在建国不到250年的时间里，只有不到20年没有对外发动军事行动，而军事干预的名义有时是民主，有时是人权，有时索性就用一小瓶洗衣粉，有时甚至就编一个假消息。“这样的国家对于尊重国家主权和领土完整的理解肯定是和我们不一样的。对此，国际社会也都看得十分清楚。”

“至于美方暗示俄罗斯有中国背后支持才行动，相信俄方会很不高兴听到这种说法。”华春莹说，俄罗斯是安理会常任理事国，是独立自主的大国，俄方完全基于自身判断和国家利益独立自主制定并实施自己的外交战略。

华春莹同时强调，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，同美方以意识形态划线，拉帮结伙搞“小圈子”和集团政治、制造对抗分裂有根本和质的不同。对于非友即敌的冷战思维和拼凑所谓“同盟”和“小圈子”的做法，中方不感兴趣，也无意效仿。

华春莹说，中俄加强战略沟通协调，坚定维护联合国在国际事务中发挥核心协调作用的国际体系，坚定维护包括联合国宪章宗旨和原则在内的以国际法为基础的国际秩序，恰恰是负责任的表现，是维护国际战略安全与稳定的积极因素。

提醒在乌中国公民：“如遇问题，使馆会全力帮助”

在回答有关中国在乌公民情况的提问时，华春莹说，中国驻乌克兰使馆已经发布了安全提醒。鉴于当前的形势，提醒在乌克兰的中国公民和中资企业注意保护自己的人身安全，以免发生意外伤害。中国驻乌克兰使馆也同当地留学生和中国商会等保持着联系，提醒他们要关注中国使馆第一时间发布的消息，提醒在乌中国公民不要前往局势不稳定的地区。

此外她还呼吁在乌中国公民，此时要体现出中国人民历来团结奋斗、互帮互助的优良传统。如果遇到困难，希望大家能互相帮助，互相伸出援助之手，在这种困难时刻相互温暖，相互帮助。另外使馆也提醒中国公民不要恐慌。如果有人遇到问题，使馆会予以全力帮助。

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 03 版）

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