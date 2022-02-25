新华社基辅2月24日电（记者李东旭）乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体上发文说，乌克兰军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制。

波多利亚克表示，经过激烈战斗，乌克兰军队失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄罗斯军队占领。目前核设施状况、核废料管控和储存情况不明。

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话，决定在乌克兰东部顿巴斯地区发起特别军事行动。普京说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。塔斯社援引俄国防部24日消息报道说，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

据俄罗斯国防部网站24日发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、3个指挥所、18个雷达站等。俄空天军一架苏-25攻击机在行动中因驾驶失误坠毁，飞行员安全弹跳逃生。

切尔诺贝利核电站位于乌克兰首都基辅以北100余公里处。1986年4月26日，该核电站4号机组反应堆发生爆炸，成为迄今为止世界上最严重的核泄漏事故。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放。（参与记者：黄河）

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