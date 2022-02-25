新华社基辅2月24日电 现场直击：乌克兰首都居民在不安中度过一天

新华社记者李东旭

当地时间24日清晨5时左右，乌克兰首都基辅市上空传出爆炸声和战斗机的轰鸣声，基辅市中心随后响起防空警报。持续约10分钟的警报声，让众多基辅居民在惊慌和茫然中开启了紧张不安的一天。

基辅市政府不久后发布声明说，防空警报已解除，但如果再次听到警报响起，希望当地居民立刻前往防空设施躲避。人们从媒体报道中得知，俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动，但俄罗斯没有占领乌克兰的计划。当地时间12时左右，基辅市上空再次传出爆炸声。当天下午，基辅市市长克利奇科在社交媒体平台宣布基辅市自当晚10时起实施宵禁。

局势恶化令基辅市居民深感不安。记者在基辅市看到，不少居民在集中采购物资，各大超市里从早上起就有居民排队购买食物和饮用水等生活必需品。多家银行和换汇点也出现了人流的聚集。

“我们去超市买了很多东西，很多人都在买东西。银行也有很多人，希望取现金。”一名基辅市居民对记者说。

当天，基辅市公交、银行、超市、药店、宾馆仍在正常运行。在市中心的独立广场和欧洲广场，有人携带行李和背包前往公交车站和地铁站，有人携带行李在跟亲人告别。基辅市中心的车流量明显减少，但是在基辅市驶往郊区和西部方向的部分路段出现了车流拥堵，有司机用拖车拖曳物资往出城方向驶去。

当地居民玛利亚今年55岁，她告诉记者，她的儿子和5岁的孙女已于两周前从乌东北部的苏梅州迁往西部的外喀尔巴阡州生活。她每天都看新闻，非常担心乌克兰局势。

基辅市不少商店已停止营业。今年37岁的安娜在基辅市经营多家化妆品店。她告诉记者，目前她暂不打算离开基辅，因为她的孩子还在基辅上学，希望战事不要影响到孩子的学业。她还说，自己在基辅市的一些朋友已经出国或者到西部的利沃夫市生活。

这一天，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰实施战时状态，乌克兰与俄罗斯断绝外交关系。

对于未来的局势如何发展，基辅的居民们充满忐忑。“我们很担心。”一位基辅居民对记者说。“我们的邻居离开了家。很多人都试图离开基辅。”（参与记者：徐海静、孙浩）

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