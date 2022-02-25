本报记者 张 红

2月20日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式在北京国家体育场举行。图为熄灭主火炬环节。

新华社记者 李 贺摄

王宇浩。

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郑相姬。

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沈智云。

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2月20日晚，北京冬奥会闭幕式现场播放短片，向1.8万名赛会志愿者和20余万名城市志愿者表达了敬意；国际奥委会主席巴赫起身鼓掌，向志愿者致意；国际奥林匹克委员会运动员委员会委员也向站在“鸟巢”体育场中央的6位志愿者代表赠送了红灯笼，代表全体运动员向志愿者表示感谢。

在1.8万名赛会志愿者中，有这样一群年轻人：他们大多出生于海外，如今在北京各大高校求学。他们有一个共同的名字——北京冬奥会华侨华人赛会志愿者。

那一刻，很惊喜

“2008年北京奥运会期间，我曾经有幸在‘鸟巢’看了一场比赛，那种奥运赛场的氛围让我念念不忘。我本身就喜欢运动，对大型赛事特别感兴趣。这次北京冬奥会之前，我看到学校招募志愿者，就特别高兴地报了名，希望能为奥运会尽一份力，也希望有机会从奥运会的观看者变为参与者。”出生在加拿大的王宇浩说，“我记得，去年8、9月吧，身边很多朋友都开始收到冬奥会志愿者的录取通知。我自己还没有，所以觉得可能被刷掉了，有点失落。后来，终于收到岗位通知的那一刻，真的很惊喜。”

奥运会既是运动员的盛会，也是志愿者的盛会。有数据显示，2022年北京冬奥会的志愿者实名制报名人数超过100万，其中1.8万人通过培训合格后成为赛会志愿者。此次北京冬奥会期间，“志愿蓝”成为一道美丽的风景线。

“对我来说，成为一名北京冬奥会志愿者是一次难得的机遇。很幸运，我抓住了。”出生在韩国的沈智云难掩兴奋。

“我一直想参与一次冬奥会的志愿活动。平昌冬奥会时，我因为要准备考试，错过了申请成为志愿者的报名时间。这次北京冬奥会对我而言是难得的机会，弥补了上次的遗憾。”郑相姬由于父母的原因常年在中韩两国跑，“我从小就很喜欢做志愿者。大一升大二的那个暑假，我去山西一个很偏远的小地方做过支教。疫情期间，我还做过线上志愿者。我爸爸对于我帮助别人的事情，从来没有说过‘不’，一直很支持我。”

北京冬奥会期间，赛会志愿者队伍中有27名在京高校华裔留学生，他们来自美国、英国、日本、巴西、马来西亚等14个国家，就读于北京大学、清华大学等8所学校，在“鸟巢”“冰立方”“冰丝带”等9个北京冬奥会场馆提供志愿服务。

在现场，感受爱

北京冬奥会闭幕式，彩色的五环焰火绽放，“天下一家”四个字点亮夜空，再一次诠释“一起向未来”的美好希冀。这种有爱的团结氛围正是整个冬奥会期间王宇浩最深刻的感受。“一段时间以来，网上有一些对北京冬奥会不友善的言论，甚至有个别国家出现抵制行为。但是在现场，大家特别团结友爱。在开幕式上，我们志愿者和观众一起跳舞，相视而笑。离开的时候，很多外国运动员都恋恋不舍，还会送给我们一些小礼物。”

王宇浩分享了几个令他念念不忘的小细节：“开幕式，我负责引导工作。有两个法国人用英语问我问题，我因为听到他们用法语聊天，所以用法语进行了回答。他们很惊喜。我看到一个意大利人一直用自拍杆录视频，热情地冲我打招呼。最让我惊喜的是闭幕式上，一个穿着加拿大队服的人特意过来送了我一个有加拿大麋鹿图案的徽章。我很开心。”

做志愿者，辛苦并快乐着。

“最辛苦的是长时间在室外站着。有活动时，我们早上6点出发，下午5点左右正式上岗，夜里12点左右才能回到宿舍。”郑相姬说，“做志愿者的过程也是我学习和成长的过程。刚开始服务时，我不太理解自己工作的必要性，觉得有牌子的指引就够了。和我一起工作的警卫人员告诉我：字是死的，人是活的。你在这里，观众可以问你问题。这是有温度的服务。后来，在结构复杂的‘鸟巢’体育场里，我越来越能体会自己工作的价值。让我感动的是，观众特别配合我们的工作。活动结束时已经很晚了，他们还是会很热情地对我们说：辛苦了、晚安、节日快乐……这让又冷又累的我觉得暖暖的。”

“我觉得最大的收获是心灵上的满足：尽己所能帮助别人、近距离感受冬奥会、收到来自各方面的鼓励和祝福……这是一个很美好的过程。”沈智云说。

向未来，更美好

北京冬奥会闭幕了。27位华裔志愿者将踏上新征途。他们中，有的人将就此结束自己的冬奥会志愿者旅程，有的人将继续服务北京冬残奥会。无论如何，在他们的人生路上，北京冬奥会都注定成为一个闪亮时刻。

“我从1月30日进入‘闭环’管理。‘环’内设施齐全，还有很多其他学校的志愿者可以交流，20多天转眼就过去了。”闭幕式结束后，王宇浩已经投入到紧张的学业中，“以志愿者身份参与北京冬奥会，这是我人生中难得的经历。在这里，我感受到了大家对运动的热爱以及‘更快、更高、更强——更团结’的奥运精神。未来，我希望能把这些感受带给更多人。”

“如果我在电视机前观看开幕式和闭幕式，那就是仪式。但是，因为我参与其中，所以认识了更多美好，内心也获得更多力量。这些将成为我帮助别人的支撑。”郑相姬说。

北京冬奥会的志愿者经历也将这些年轻人与中国的关系变得更加紧密。

“这次北京冬奥会，我深刻感受到了中国的文化自信、包容和博爱，体会到了中国希望世界和平发展的真诚愿望。”王宇浩说。

“中国是一个有实力、负责任的大国。赛场上，中国人展现了自己的拼搏精神。开闭幕式的精彩演出中，中国人表现出自己的智慧与创造力。通过与观众的交流，我感受到了他们的热情友爱。中国是养育我的土壤之一，很荣幸能够见证冬奥会的顺利举办，很自豪能够见证中国的发展。”沈智云说。

“北京冬奥会让我感觉到，作为一个大国，中国更有底气、更加成熟了。中国现在给人的感觉是：清楚自己的目标，而且正在为了梦想而努力。这样的中国很有魅力！”郑相姬说。

正如北京冬奥会闭幕式总导演张艺谋所说：“冬奥会闭幕，奥运之火其实没有熄灭，因为更多火种已化作雪花，伴风入夜，飘散到每个人的心里——一曲笙歌毕，千门灯火莹。今宵挥别后，一起向未来！”

(责编：袁勃、胡永秋)