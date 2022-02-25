新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯24日在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基宣布乌断绝与俄外交关系。国际社会高度关注乌克兰局势，呼吁有关各方通过对话谈判化解分歧，解决争端。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆呼吁乌克兰问题有关各方保持克制，通过建设性对话和外交途径化解分歧，解决争端，不要采取导致局势恶化的行为。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯说，他密切关注着乌克兰的事态发展，呼吁通过对话解决这场危机。

奥地利总统范德贝伦表示，现在必须采取一切措施避免当前局势进一步升级。

韩国总统文在寅表示，国家间的任何矛盾都应该通过对话和协商来解决。

克罗地亚总统米拉诺维奇发表声明，希望局势能够迅速平静下来，以便继续进行外交活动，寻求和平解决方案。

马耳他总理阿贝拉表示，通过外交解决问题、通过对话维护和平，是我们一直并将继续选择的道路。

哈萨克斯坦议会上院议长阿申巴耶夫表示，通过谈判寻求政治解决这一冲突非常重要且是有可能的。谈判应在联合国框架下举行，所有相关方都参与其中，照顾各方利益，并遵循联合国宪章。

约旦外交部发表声明说，国际社会各方应不遗余力地保持克制并缓和紧张局势，通过谈判恢复地区安全与稳定。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在社交媒体上说，乌克兰危机的根源在于北约的挑衅，当务之急是实现停火并找到政治和民主的解决方案。

印度尼西亚外交部发言人特库·法伊扎夏表示，印尼对乌克兰境内的武装冲突升级表示关切，重申所有各方应继续把谈判和外交作为优先事项。

菲律宾总统府代理发言人卡尔洛·诺格拉莱斯表示，菲政府希望各方探索所有途径，成功找到解决问题的正确之道。

加蓬总统发言人埃科加呼吁有关方面开启对话，通过外交途径解决争端。

南非国际关系与合作部发表声明说，南非敦促各方加大外交力度，找到有助于缓解紧张局势和避免武装冲突的解决方案。

古巴外交部发表声明，呼吁通过建设性和相互尊重的对话达成外交解决方案，维护国际和平与安全。（参与记者：杨元勇、张继业、冀泽、高文成、王守宝、郭明芳、陈文仙、于涛、刘昕宇、荆晶、陆睿、杜白羽、陈文仙、闫洁、刘锴、李学军、余谦梁、郑世波、唐霁、胡雪、史彧、林朝晖）

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