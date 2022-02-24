新华社乌兰巴托2月24日电 题：“北京冬奥会取得巨大成功”——专访国际奥委会委员巴特图希格

新华社记者阿斯钢、苏力雅

24日，国际奥委会委员、蒙古国国家奥委会第一副主席巴特图希格在乌兰巴托接受新华社记者采访时，盛赞中国非常成功地组织和举办了北京2022年冬奥会。

“我们对北京冬奥会的组织工作感到非常满意，实在太精彩了。在闭环内组织一届完满的奥运会绝非易事。疫情期间能够顺利举办冬奥会本身就是一大胜利。”巴特图希格说。

他表示，北京冬奥组委、中国奥委会及有关各方为办好冬奥会付出了巨大努力。他说，能够参加奥运会对每一个运动员来说都是一项伟大的成就，蒙古国有两名滑雪运动员参加了此次冬奥会，他们的个人成绩均有所提高。

巴特图希格还赞扬北京冬奥会志愿者工作出色、周到。

他表示，北京向世界展示了一个城市能够既举办夏季奥运会，也举办冬季奥运会，“一个城市举办这样两届奥运会是历史性事件”。他还表示，奥运会是人类团结和友谊的重大节日，与国际奥委会的立场相呼应，体育运动必须在政治上保持中立。

“得益于北京冬奥会，目前仅中国就有超过3亿人参与冰雪运动，相信这一成就将成为世界冬季运动未来发展的基础。”巴特图希格相信，在世界范围内，冬季运动将会更加普及，对冬季运动感兴趣的人数将会不断增加。

“蒙古国的冬季漫长，每年的降雪量都会很大，有着得天独厚的发展冬季运动的条件。”巴特图希格对蒙古国冬季运动发展也充满信心，“蒙古国未来几年将更加关注冬季运动的发展，为运动员提供与其他国家冬季项目优秀运动员一起训练的机会，参加各种交流项目，组织比赛，发展冬季运动。”

他告诉记者，目前，蒙古国已经拥有三处冬季运动基础设施，冬季运动在不断发展，机遇也在不断增加。他透露，在北京冬奥会期间，他们与中国奥委会官员多次交流，并谈好了利用北京冬奥会基础设施帮助蒙古国运动员训练的事宜。

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