新华社基辅2月24日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基24日在新闻发布会上说，乌克兰已与俄罗斯断绝外交关系。

泽连斯基表示，俄军进入了乌克兰，乌武装部队正在进行艰苦的战斗，乌军队在顿巴斯地区以及乌东部、北部、南部等地区击退了俄军的袭击。他说，俄军损失惨重并将遭受更大损失。

2月24日，在乌克兰基辅，当地居民拎着采购的物资走在街道上。（新华社记者李东旭摄）

泽连斯基当天还发布视频讲话说，根据乌克兰国家安全与国防委员会的决定，乌政府开始向所有有能力、有意愿保卫国家的乌克兰人发放武器。每一位有战斗经验的乌克兰人都可以加入战斗，他们应该立即到乌克兰内务部相关部门报到。他希望乌克兰民众保持冷静，尽量不要外出。泽连斯基同时表示，乌克兰中央银行以及国家银行系统拥有一切资源来维持国家运转并维护乌民众利益。

乌外交部24日发表声明说，已启动与俄罗斯断绝外交关系的法律程序。

声明说，乌外交部正着手撤离乌驻俄大使馆工作人员，乌驻俄领事馆将继续照常工作。

22日，乌克兰已召回其驻俄大使馆临时代办。23日，新华社记者在俄驻乌大使馆门前看到，俄外交人员在乌方安保人员保护下陆续乘车离开基辅。

乌克兰最高拉达（议会）24日投票通过关于在乌全境实施战时状态的总统令。

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。（新华社记者白雪骐摄）

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。普京说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。另据塔斯社援引俄国防部24日消息报道，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

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