新华社北京2月24日电（记者王宾、董雪）针对有报告披露，美国国安局对全球45个国家和地区开展长达十几年的网络攻击，外交部发言人华春莹24日表示，中方对报告曝光的不负责任的恶意网络活动表示严重关切，强烈敦促美方作出解释，并立即停止此类活动，与各方一道通过对话与合作，共同维护网络空间和平与安全。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，23日，北京奇安盘古实验室发布报告，发现隶属美国国安局的黑客组织“方程式组织”利用顶级后门，对中国、俄罗斯、日本、韩国、印度、英国、德国、荷兰、澳大利亚、泰国、埃及、巴西等全球45个国家和地区开展长达十几年的“电幕行动”网络攻击，行业涵盖电信、大学、科研、经济及军事领域，某些攻击还以日本为跳板。据了解，这是中国网安实验室首次以详细技术证据链条公开曝光来自美国安局的黑客攻击。请问，中方对此有何评论？

华春莹表示，中方注意到有关报道和技术报告，对报告曝光的不负责任的恶意网络活动表示严重关切，强烈敦促美方作出解释，并立即停止此类活动。中方将采取必要措施维护中国的网络安全和自身利益。

华春莹说，根据该报告，美国国家安全局下属的“方程式组织”对中国电信、科研和经济等部门发动长达十几年的网络攻击。此前，中国网络安全公司360也曾发表报告，曝光美国政府的“APT-C-39”黑客组织对中国发动大规模网络攻击的情况。这些攻击可能造成海量个人信息数据、商业秘密和知识产权的严重泄露，危害中方关键基础设施安全。

“值得注意的是，相关攻击最早可追溯到2005年，并持续到2015年之后。这不得不让人怀疑，美方履行中美2015年达成的网络安全共识的诚意。”她说。

华春莹表示，美国的情报法允许美国政府对全世界，包括其盟友进行大规模、无差别的信息和数据窃密。斯诺登、“维基解密”都曾披露过美国政府在全球范围内的大规模窃听窃密行为。此次报告曝光的内容表明，除了中国及亚非拉的主要发展中国家，美国连自己的盟友和伙伴也没有放过，其网络攻击的范围甚至包括其欧洲盟友、印太四国和“五眼联盟”的成员。

“目前，美正在全球以帮助各国提升能力为名，积极寻求开展网络安全多双边合作，这不得不让人怀疑美方的真实意图到底是什么？”她说。

华春莹表示，网络空间是人类的共同家园，网络安全是各国面临的共同挑战。希望美国多反躬自省，在网络空间采取负责任的态度，与各方一道通过对话与合作，共同维护网络空间和平与安全。

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