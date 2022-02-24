新华社北京2月24日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非24日在例行记者会上表示，南海诸岛是中国固有领土，中方在自家领土上进行基础设施建设，部署必要的防御性力量，天经地义、无可厚非，任何人包括澳方都无权妄议。

谭克非强调，如果一个国家的防务部门官员执迷于对立对抗，刻意在南海制造喧哗与骚动，这个国家将要失去的，恐怕不止下一个十年，还将失去国际信誉以及与地区国家的合作机遇。

“对于美英澳在三边安全伙伴关系框架下开展核潜艇合作，我们已多次表达严重关切和坚决反对。”谭克非强调，三国组建小圈子凸显冷战零和思维，军事安全色彩浓厚，逆时代潮流而动，违背地区国家意愿，注定没有出路。该项目涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级核材料，违反《不扩散核武器条约》和《南太平洋无核区条约》相关规定，具有严重的核扩散风险，将加剧地区军备竞赛，对于解决其他地区核热点问题也会带来深远影响。中方敦促美英澳小集团摒弃冷战思维和零和博弈观念，以负责任的态度对待国际社会关切，少管别人家的事，多留些时间反躬自省，尽快撤销错误决定，以实际行动履行防扩散义务。

(责编：崔越、杨牧)