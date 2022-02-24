新华社北京2月24日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非24日在例行记者会上就中汤救灾合作、“台独”挑衅等回答了记者提问。

中汤救灾合作：四海皆兄弟 万里同日升

谭克非介绍，应汤加王国关于火山灾害救援的请求，中国军队派遣五指山舰和查干湖舰组成海上运输编队，赴汤加执行运送救灾物资任务。编队1月31日除夕当天从广州出发，2月15日元宵节抵达汤加努库阿洛法港，连续航行5200余海里，运送救灾物资共计1400余吨，包括移动板房、拖拉机、发电机等大件物资以及饮用水、食品、医疗防疫器材等应急物品。编队稳妥处置大风浪、火山浮石等复杂气象条件和海况影响，严格执行防疫消杀制度，确保航行和运送物资安全，并根据汤加灾情和防疫形势变化，与汤方密切配合，安全顺利完成物资卸载交接任务。汤加首相、外交大臣等政要赴港口迎接，对中方表示诚挚感谢，盛赞汤中友谊。

“四海皆兄弟，万里同日升。”谭克非说，中汤救灾合作生动诠释了人类命运共同体、海洋命运共同体理念，深化了中汤全面战略合作伙伴关系。中方将根据汤方需求，继续为汤方灾后重建提供力所能及的帮助。

“台独”挑衅一日不止 解放军行动一刻不停

“民进党当局挟洋自重、以各种形式进行谋‘独’挑衅，不断升高两岸对立对抗，这是威胁台海和平稳定的根源，也是严重危及台湾同胞福祉的祸害。”谭克非说。谭克非强调，解放军在台岛周边海空域组织多军兵种力量、多批次舰机开展常态化巡航、警巡等行动，就是要坚决打击“台独”分裂势力的嚣张气焰和谋“独”行径。守疆护土，义不容辞。“台独”挑衅一日不止，中国人民解放军捍卫国家主权和领土完整的行动就一刻不能停、也不会停。

解放军将坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋

谭克非说，中方一贯主张，有关国家间的交流合作应有利于维护地区和平稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。恶意揣测、党同伐异，只会制造出更多信任赤字和紧张对立。

谭克非强调，关于台湾问题，一段时间以来，日美无视国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，在各种场合刻意炒作操弄涉台议题，这些恶劣言行不仅向“台独”势力发出错误信号，给台海和平稳定造成严重威胁，也让国际社会进一步看清，究竟哪些国家哪些人在破坏国际规则、侵害他国主权、制造地区动荡。需要指出的是，这丝毫动摇不了中国人民解放军捍卫国家主权和领土完整的决心意志。我们无惧风雨、严阵以待，将坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

中方派员参加“金色眼镜蛇-2022”人道主义救援减灾演练

谭克非说，2月18日至20日，“金色眼镜蛇-2022”多国联合演习人道主义救援减灾演练在泰国举行。中国军队派员视频参加“疫情背景下国际灾害应对及军民联合救灾”人道主义救援减灾桌面推演，并与其他参演方就灾害救援早期预警机制进行交流。

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