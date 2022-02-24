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国防部评美印太战略报告：亚太地区不是零和博弈的角斗场

2022年02月24日21:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月24日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非24日表示，美方近日发布的《美国的印太战略》以渲染他国威胁为借口，以建立封闭排他的小圈子、小集团为手段，却同时声称以推进地区自由开放、繁荣安全为目标，逻辑错乱、道理不通。

　　“多样性和包容性，是亚太地区繁荣发展的根基。”当日例行记者会上，谭克非说，亚太各国人民期待的是开放包容，而不是狭隘封闭。想凭借一己之私、一己之力强行塑造和改变亚太地区，本身是一种蛮横而无知的想法。我们敦促有关国家顺应和平发展、合作共赢的时代潮流，肩负起促进地区和平、稳定、繁荣的历史责任，推动亚太地区成为互利合作的动力源，而不是零和博弈的角斗场。

　　谭克非强调，美方报告中出现涉台消极内容，严重干涉中国内政，严重违背一个中国原则和国际关系基本准则，我们对此表示坚决反对。台湾问题事关中方核心利益，不容任何外来干涉。我们敦促美方认清台湾问题的高度敏感性，停止干涉中国内政，停止在台湾问题上玩火。

(责编：崔越、杨牧)

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