新华社内罗毕2月23日电（记者黎华玲）据中国路桥工程有限责任公司肯尼亚内马铁路项目部消息，蒙内铁路首列由肯方机车乘务班组独立值乘的旅客列车于23日准时从内罗毕站驶出，标志着中企推进肯方机车乘务员属地化工作迈上新台阶。

由中国交通建设股份有限公司承建的内罗毕-马拉巴标轨铁路（内马铁路）是蒙内铁路的延长线，也是肯尼亚2030年远景规划的旗舰项目，起点位于肯尼亚首都内罗毕，穿越东非大裂谷，途经西部城市基苏木，直至肯西部边境城镇马拉巴，正线里程全长约487.5公里。

据介绍，为确保肯方机车乘务员独立班组工作的顺利推进，公司根据日常理论和实作考试成绩，以及两违考核等情况综合考量，推选出7名肯方人员参与这次独立值乘。

项目部表示，肯方机车乘务员独立班组作业是蒙内铁路稳步有序推进技术转移工作的一部分。随着肯方独立班组值乘工作在蒙内铁路区段的逐步推进，将来会有越来越多的优秀肯方员工进入铁路运营的关键技术岗位，更深层次参与运营管理工作。

内马铁路项目是蒙内铁路向肯尼亚西北部的延伸，是中肯、中非产能合作和共建“一带一路”的又一重要成果。内马铁路采用中国国铁I级标准设计建造，一期工程为客货共线铁路，于2019年10月开通旅客列车，同年12月开通货物列车。

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