新华社华盛顿2月23日电（记者谭晶晶）美国全国卫生统计中心23日发布的最新报告显示，2020年美国孕产妇死亡率较前一年上升。其中，非西班牙裔黑人孕产妇死亡率显著增加，是非西班牙裔白人孕产妇死亡率的2.9倍。

美国全国卫生统计中心隶属美国疾病控制和预防中心。这份报告显示，2020年美国有861名女性因孕产相关原因死亡，而2019年为754名。2020年美国孕产妇死亡率为每10万名活产婴儿有23.8名孕产妇死亡，而2019年为20.1名。

该报告也显示出美国日益扩大的不同族裔孕产妇死亡率的差异。2020年每10万名活产婴儿中，非西班牙裔黑人孕产妇死亡人数为55.3人，是非西班牙裔白人孕产妇的2.9倍。

报告说，非西班牙裔黑人孕产妇的死亡率明显高于非西班牙裔白人孕产妇和西班牙裔孕产妇。2020年非西班牙裔黑人孕产妇和西班牙裔孕产妇死亡率较2019年显著增加，而非西班牙裔白人孕产妇死亡率较前一年无明显变化。

报告还显示，孕产妇死亡率随年龄增长而增加。2020年美国25岁以下孕产妇死亡率为每10万名活产婴儿有13.8名孕产妇死亡，25岁至39岁孕产妇为22.8名，而40岁及以上孕产妇为107.9名。40岁及以上孕产妇死亡率为25岁以下孕产妇的7.8倍之多。

报告称，世界卫生组织将孕产妇死亡定义为怀孕期间或妊娠终止的42天内，因怀孕相关原因或因怀孕而加重的疾病等原因所导致的死亡。

美国媒体报道说，新冠疫情是导致孕产妇死亡率上升的重要因素之一，新冠使女性怀孕期间患重病的风险大大增加。

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