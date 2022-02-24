新华社上海2月24日电（记者吴宇、许晓青、狄春）“当时风很大，客人在房间开窗，空气流动会让门发出‘咔咔’声响。我们的服务员发现后，就细心地将纸折叠成小条，插到门缝中，噪音就没有了。”

在中美“上海公报”发表50周年之际，85岁的何招法作为历史亲历者，向新华社记者讲述了当年接待美国代表团过程中的这个难忘细节。

1972年2月，时任美国总统尼克松访华。其间，双方在上海发表中美之间第一个联合公报，即“上海公报”。

何招法是上海锦江饭店老员工，1972年曾负责尼克松夫妇访问上海期间的客房管理和餐饮工作。

据何招法回忆，当时锦江饭店接待的美国客人接近300人，对总统、总统夫人等重要宾客，服务人员做到“客到、茶到、毛巾到”，对美方安保人员，也会主动送上一杯热茶或咖啡，“对方原本板着的面孔露出了笑容，甚至还主动和我们打招呼”。

今年81岁的夏永芳，退休前是上海市人民政府外事办公室主任助理，50年前全程参与了美国代表团的访沪接待工作。

据她回忆，1972年1月，时任美国总统国家安全事务副助理黑格率先遣小组来华，为尼克松总统访问“打前站”。相关部门紧急要求上海一家老字号食品企业在两天内赶制出9种糖果，用精美礼盒包装，赠送黑格小组每位成员。

“50年前的中国，一下子批量生产出这些糖果还是不容易的。收到糖果礼盒的时候，一些美国客人高兴得跳了起来。他们说，从中感受到中国的热情和温暖。”夏永芳说。

50年前，黑格“打前站”与尼克松来访时，都在上海观看了杂技表演。今年72岁的周良铁，是原上海杂技团演员，当年曾两次为美国客人表演中国传统杂技《小武术》。

据周良铁回忆，为尼克松一行表演杂技时，“全神贯注，完全顾不得留意美方观众的反应”。后来他才知道，时任美国总统国家安全事务助理基辛格当时对这场杂技表演大加赞赏，并对中方接待人员表示，“要是能到美国去演出，肯定是要轰动的”。

50年前，还有一位年仅12岁的上海小学生参与了美国代表团的接待工作。他就是当年中福会少年宫外宾接待小组成员，后来曾担任复旦大学常务副校长、上海医学院院长的桂永浩。

“为了接待尼克松总统夫人来少年宫参观，我提前查找了美国各州的名字、地理位置及其政治、商业、工业等中心城市的情况，默记于心，自信地出现在美国客人面前。”桂永浩告诉记者。

“当时少年宫有许多兴趣小组，合唱组的同学们唱了一首美国民谣《草堆里的火鸡》。尼克松总统夫人听到后，眼圈都红了。”桂永浩对这一幕特别难忘。

上世纪90年代，桂永浩作为访问学者，曾赴美工作生活三年半。回国后担任复旦大学附属儿科医院院长期间，桂永浩推动医院与美国费城儿童医院建立了“姊妹医院”关系。在近20年的时间里，他曾先后接待10批、70余位美国同行访华。如今，桂永浩担任上海市欧美同学会副会长，分管民间外交工作。

回首50年前的接待工作，桂永浩说，这一段经历对自己的人生道路产生了巨大影响，“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通的道理，在那个时候，就在我的心里生根、发芽。”

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