人民网曼谷2月24日电 （记者孙广勇）泰国工业联合会日前公布的数据显示，2021年泰国汽车总产量为172万辆，其中出口96万辆，较2020年增长30.35%。泰国工业联合会汽车产业分会发言人素拉蓬表示，预计2022年汽车业将实现新增长，总产量将达到180万辆，其中出口有望达到100万辆。

泰国是东南亚地区重要的汽车生产国，具有产业链完整、国内外市场大、辐射范围广的优势。汽车制造业产值约占全国工业总产值的10%，吸纳的劳动力也占全国制造业就业人数的10%左右。从上世纪90年代起，泰国政府确立出口导向型汽车工业总体发展模式，和多个国家和地区签署自贸协议，积极引入多家外资企业进入泰国市场。全球多个著名汽车品牌在泰国投资建厂或扩大产能，建立生产基地和研发中心，并将产品出口国外市场，汽车行业出口占比逐年上升。

随着新能源汽车的兴起，泰国政府将该行业作为国家发展战略的一部分，并专门成立国家电动汽车政策委员会。2021年3月，该委员会发布总体规划，提出到2035年，重点围绕零排放汽车、下一代汽车技术、商业模式创新三大领域，打造完整的电动车产业链，掌握先进的核心技术。泰国高等教育与科技创新部常务次长萨拉尼表示，新能源汽车是泰国政府大力鼓励发展的目标产业，泰国致力于将自身打造成为新能源汽车的制造中心和出口基地。

为实现上述愿景，泰国投资委员会推出了一系列投资促进激励措施，包括对生成一种以上电动汽车零部件的汽车厂商实施免税；纯电动汽车最长可享受10年免税期，混合动力汽车享最长6年；消减新能源汽车购置税，并提供购车补贴；设立总额为27亿美元的项目投资奖励基金，等等。泰国投资促进委员会高科技产业项目部主任查迪表示，来自多个国家的车企都申请享这些优惠政策，该委员会正在研究推出第二波投资优惠政策。

近年来，中国企业积极加强与泰国汽车行业的合作。在2021年泰国国内汽车销量排行榜上，两家中国汽车品牌名爵、长城进入榜单前十。据长城汽车东盟区域负责人介绍，自2021年2月长城品牌在泰国发布以来，公司已经在泰国市场推出3款新能源车。豪迈（泰国）有限公司是中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团的海外公司之一。据介绍，2021年工厂订单达2亿元人民币，产品80%出口欧美，20%供应泰国的汽车轮胎厂家。《泰国商报》的分析认为，泰国汽车行业正处于传统汽油车向新能源汽车转型的初级阶段。中泰合作有助于推动泰国汽车行业转型，为消费者提供更多元、科技含量更高汽车品牌的选择。

泰国智库开泰研究中心专家披彬表示，在投资、建厂、税收、劳动力等方面，政府今后会向汽车生产领域提供更加优惠的政策，并加大对科研机构和院校相关专业的投入，加强专业人才的职业培训。特别是要抓住新能源汽车发展的契机，促进泰国汽车业实现更大发展。

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