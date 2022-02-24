新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。

普京在讲话中说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划，期望议会对在顿巴斯采取军事行动持统一立场。他同时表示，相信俄公民会支持这一决定。

24日清晨，乌克兰首都基辅上空传来数次爆炸声。乌克兰总统泽连斯基当日凌晨在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。他同时表示，希望民众保持冷静，尽量不要外出。乌克兰最高拉达（议会）随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。

当天晚些时候，基辅市政府在社交媒体发表声明说，基辅的空中威胁暂时解除，提醒基辅市民如果听到防空警报声响起，立即赶往附近防空设施。另据乌媒报道，乌克兰赫尔松州、伊万诺-弗兰科夫斯克州机场当天遭受攻击，切尔卡瑟州政府宣布将疏散民众。

塔斯社援引俄罗斯国防部24日消息报道，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄罗斯武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。他说，乌克兰军队正在顿巴斯等地进行艰苦战斗。他号召乌克兰民众保卫国家，表示将给需要的人发放武器。

国际社会对俄乌局势深表关切。联合国秘书长古特雷斯呼吁俄罗斯将军队撤回，强调“这场冲突必须立即停止”。（参与记者：李东旭、黄河、华迪、王建刚）

(责编：崔越、杨牧)