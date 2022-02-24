人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

综合消息：俄罗斯对顿巴斯地区发起特别军事行动 乌克兰总统说决定与俄罗斯断绝外交关系

2022年02月24日18:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。

　　普京在讲话中说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划，期望议会对在顿巴斯采取军事行动持统一立场。他同时表示，相信俄公民会支持这一决定。

　　24日清晨，乌克兰首都基辅上空传来数次爆炸声。乌克兰总统泽连斯基当日凌晨在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。他同时表示，希望民众保持冷静，尽量不要外出。乌克兰最高拉达（议会）随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。

　　当天晚些时候，基辅市政府在社交媒体发表声明说，基辅的空中威胁暂时解除，提醒基辅市民如果听到防空警报声响起，立即赶往附近防空设施。另据乌媒报道，乌克兰赫尔松州、伊万诺-弗兰科夫斯克州机场当天遭受攻击，切尔卡瑟州政府宣布将疏散民众。

　　塔斯社援引俄罗斯国防部24日消息报道，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄罗斯武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

　　泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。他说，乌克兰军队正在顿巴斯等地进行艰苦战斗。他号召乌克兰民众保卫国家，表示将给需要的人发放武器。

　　国际社会对俄乌局势深表关切。联合国秘书长古特雷斯呼吁俄罗斯将军队撤回，强调“这场冲突必须立即停止”。（参与记者：李东旭、黄河、华迪、王建刚）

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部