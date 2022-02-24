新华社北京2月24日电 综述：俄乌冲突风险骤升 全球主要市场动荡加剧

新华社记者

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰局势骤然升级引起全球市场较大波动，主要股指显著下跌，能源价格飙升，黄金等避险资产价格进一步上涨。

亚太市场方面，东京股市连续5个交易日下跌，日经225种股票平均价格指数和东京证券交易所股票价格指数24日分别下跌1.81%和1.25%。日经股指创下年内新低。

标普澳大利亚200指数24日低开后跌幅增大，收盘大跌215.10点，跌幅2.99%，所有11个板块均下跌。《澳大利亚金融评论报》表示，投资者纷纷从风险资产转向安全的政府债券和黄金导致股市大跌。

标普新西兰50指数24日收盘大跌超过400点，跌幅3.3%，创下2020年3月23日以来最大单日跌幅。

新加坡海峡时报指数24日收盘大跌，跌幅达3.45%。

印度股市24日大幅下跌，Sensex30指数收盘下跌4.72%。

欧洲股市24日开盘普遍大跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数开盘后下跌2.86%；法国巴黎股市CAC40指数继连续六个交易日下跌后，当天开盘下跌近4%；德国法兰克福股市DAX指数截至当地时间9点9分，已大幅下跌3.59%。

受乌克兰最新局势影响，俄罗斯两大主要证券交易指数之一的莫斯科证券交易所股指24日早盘低开，一度下跌近10%。开市约2小时后，该交易所宣布交易暂停，重启交易后股指继续重挫，盘中跌幅超过40%。截至莫斯科时间24日12时（北京时间17时），俄另一重要股指——以美元计价的俄罗斯交易系统股指下跌近50%。

莫斯科证券交易所24日的数据显示，在俄总统普京宣布决定在顿巴斯地区发起特别军事行动后，俄罗斯本币卢布汇率暴跌。

据路透社报道，作为避险资产的黄金进一步受到追捧，国际金价在俄方宣布特别军事行动后跳涨超过2%，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价盘中价格超过每盎司1940美元。

在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师杰弗里·哈利认为，国际金价未来几个交易日可能挑战每盎司2000美元关口。

能源方面，4月交货的伦敦布伦特原油期货价格24日盘中突破每桶100美元，一度升至102美元上方，为2014年9月首次破百；纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格盘中升至每桶97.4美元，为2014年8月以来最高。

受原油供应短缺的预期影响，今年以来，国际原油期货价格每桶已上涨超过20美元。作为全球主要油气出口国，俄罗斯在乌克兰问题上的动向进一步加剧外界对能源短缺的担忧。

日本和澳大利亚官员24日表示，已做好动用原油储备的准备，以应对乌克兰局势对能源供应的冲击。

汇丰银行经济学家弗雷德里克·诺伊曼表示，当前世界经济正遭受通胀高企和供应链瓶颈制约，油价飙升“发生在（全球）异常困难的时刻”，将给亚洲经济体经济活动及增长速度带来较大拖累。

一些市场分析人士认为，乌克兰局势已成为影响市场走向的关键因素之一。

美国纽约银行梅隆投资管理公司分析师莱尔·阿科内尔表示，地缘政治风险与主要央行货币政策收紧叠加，“预计市场动荡将在未来数月持续”。（参与记者：黄河、卢怀谦、黄泽民、刘芳、何丽丽、刘春燕、郝亚琳、王丽丽、华迪）

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