据报道，美国务院发言人普赖斯此前就乌克兰问题表示，中国应该尊重国家主权和领土完整原则，有义务敦促俄罗斯在乌克兰问题上作出让步。对此，外交部发言人华春莹2月24日在例行记者会上表示，关于如何尊重国家主权和领土完整，美方恐怕没有资格告诉中方怎么做。华春莹说，对于国家主权和领土完整，中国人民有着特别真实而深刻的理解和感受。近代以来，中国遭受过八国联军和外国的殖民侵略，有着对于丧权辱国的刻骨铭心的悲惨记忆。

华春莹说，就在并不遥远的20多年前，中国驻南联盟使馆被北约轰炸、造成三名中国记者牺牲多人受伤，北约至今还欠着中国人民的血债。而就在今天，我们依然面临美国伙同其几个所谓盟友在涉疆、涉港、涉台等问题上肆意粗暴干涉中国内政、破坏损害中国主权安全的现实威胁。中国还是唯一一个还没有实现祖国完全统一的安理会常任理事国。正因为如此，中国一贯坚决维护《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，坚决维护国家自身主权、安全和领土完整，坚决维护国际公平正义。

华春莹表示，而美国在建国不到250年的时间里，只有不到20年没有对外发动军事行动，而军事干预的名义有时是“民主”或“人权”，有时索性就用一小瓶洗衣粉或者编一个假消息。这样的国家对于尊重国家主权和领土完整的理解肯定是和我们不一样的。对此，国际社会也都看得十分清楚。 “至于美方暗示俄罗斯背后有中国支持才行动，相信我们的俄罗斯朋友会很不高兴听到这种说法。”她说，俄罗斯是安理会的常任理事国，是独立自主的大国，俄方完全基于自身判断和国家利益独立自主制定并实施自己的外交战略。华春莹强调，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，同美方以意识形态划线，拉帮结伙搞“小圈子”和集团政治、制造对抗和分裂有着根本和质的不同。对于那种非友即敌的冷战思维以及拼凑所谓“同盟”和“小圈子”的做法，中方不感兴趣，也无意效仿。

华春莹说，中俄加强战略沟通协调，坚定维护联合国在国际事务中发挥核心协调作用的国际体系，坚定维护包括《联合国宪章》宗旨和原则在内的以国际法为基础的国际秩序，恰恰是负责任大国的表现，是维护国际战略安全与稳定的积极因素。（记者董雪、王宾）

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