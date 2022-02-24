新华社日内瓦2月23日电（记者刘曲）全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会（下称全球基金会）与非洲5国23日启动该基金会第七次募资活动，旨在筹集180亿美元推动抗击艾滋病、结核病和疟疾工作。

据全球基金会23日发布的公报，该机构与刚果（金）、肯尼亚、卢旺达、塞内加尔和南非5国总统当天在线举行健康峰会，正式启动上述募资活动。

公报援引全球基金会执行主任彼得·桑兹的话说，新冠疫情对抗击艾滋病、结核病和疟疾（下称3种疾病）工作产生巨大影响，“我们面临选择：要么增加资金，要么放弃到2030年最终战胜这3种疾病的希望。我们必须增加对各国的支持，以建立更具复原力、可持续性和包容性的卫生系统。这对于终结3种疾病、战胜新冠疫情、保护人们免受世界各地未知传染病威胁至关重要。”

全球基金会数据显示，如果此次募资成功，则有望帮助伙伴国在2024至2026年间挽救2000万人生命；到2026年将罹患3种疾病的死亡率在2020年的水平上降低64%，发病率降低58%，并避免4.5亿多病例。

该公报还表示，若顺利完成募资，将有望促使伙伴国通过协同拨款，使相关投资增至590亿美元以根除3种疾病、加强各国卫生系统。这些投资还将产生巨大回报：在抗击3种疾病方面每投入1美元将带来31美元的健康收益和经济回报，有助于推动联合国可持续发展目标整体议程。

全球基金会董事会副主席罗斯琳·莫劳塔在公报中说，得益于科学发展、充足的资源以及全球和地方有效合作，人类可以击退最致命的疾病。她呼吁各伙伴国在距离2030年实现联合国可持续发展目标不到10年之际，调动金融资源以抗击并战胜艾滋病、结核病和疟疾。

全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会于2002年在联合国倡议下成立，是一个在全球范围内为抗击这3种疾病提供资助的非营利性机构。

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