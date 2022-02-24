新华社渥太华2月23日电（记者林威）加拿大总理特鲁多23日宣布，随着首都渥太华市中心针对卡车司机抗议的清场行动取得效果，联邦政府不再根据《紧急状态法》实施公共秩序的紧急状态。

同日，渥太华所在的安大略省政府也宣布解除全省紧急状态。

特鲁多在当天举行的记者会上说，经过慎重考虑，短期的紧急状态已经结束，《紧急状态法》外的现有法律法规足够保护人们的安全。

2月14日，《紧急状态法》自1988年立法以来第一次被启用，以应对持续多日的卡车司机抗议行动。警方被授予更多手段处理可能构成非法和危险活动的公共集会，以恢复秩序并保护对经济和就业至关重要的基础设施。2月21日晚间，加拿大众议院通过了启用《紧急状态法》的议案，同意联邦政府继续实施紧急状态。

根据《紧急状态法》，警方在渥太华市中心实施了清场行动。截至2月21日清晨，警方逮捕了包括数名组织者在内的约200人，共有115辆汽车被拖离现场，清场行动基本结束。

1月15日，加拿大政府宣布一项抗疫新规，要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大时出示新冠疫苗接种证明。加美两国部分卡车司机立即表示强烈抗议，随后于1月28日进入渥太华进行持续多日的抗议示威，严重威胁市民安全。渥太华市和安大略省先后于2月6日和11日宣布进入紧急状态。

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