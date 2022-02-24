新华社北京2月24日电 俄罗斯总统普京24日宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动。他说，俄罗斯无意占领乌克兰。

乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候宣布全国实施军事管制，但呼吁民众不要恐慌。他说，乌克兰的军事设施遭到俄方攻击。

2月24日，俄罗斯首都莫斯科，记者观看普京发表讲话的电视画面。普京在讲话中宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动。（新华社记者白雪骐摄）

军事行动

普京24日清晨在向全国发表的讲话中说，形势迫使俄方果断行动，应“顿巴斯人的‘共和国’求援”，他决定发起特别军事行动。

普京说，俄方无意占领乌克兰领土，不会强迫任何人，但如果发生流血冲突，“责任全在”乌克兰政府。他呼吁乌克兰军人“放下武器回家”。

普京说，俄罗斯力求将乌克兰“非军事化”。他没有作具体解释。

普京同时指责美国和美方主导的北大西洋公约组织造成当前局面。他说，过去30年来，俄罗斯一直耐心寻求与北约主要国家就北约不东扩达成协议，却始终遭到欺骗、施压和讹诈。

普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部顿巴斯地区的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。乌克兰政府谴责俄方此举侵犯乌克兰主权和领土完整。

2月19日，在德国慕尼黑市，乌克兰总统泽连斯基在慕尼黑安全会议上发言。（新华社记者逯阳摄）

“受到攻击”

泽连斯基24日同样发表全国讲话。他说：“俄罗斯向我们的军事设施和边境防卫人员发动攻击，乌克兰许多地方都听到爆炸声。”

泽连斯基说，他刚刚与美国总统拜登通了电话，美方已经开始联合其盟友准备向乌克兰提供援助。

泽连斯基说，乌克兰军队和国防部门“正在运作”，已经做好准备，“能够击败任何人”。他呼吁民众保持镇定、最好待在家中。

2014年4月，乌克兰顿巴斯地区爆发政府军与民间武装的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。但这一地区此后仍时有小规模交火。

去年底以来，俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧。美国政府持续渲染“战争将至”的气氛，声称俄罗斯即将“入侵”乌克兰。俄罗斯斥责美方说法，强调无意威胁或进攻他国。本月17日以来，顿巴斯地区局势升级，乌克兰政府与民间武装相互指责对方发动挑衅性炮击。（吴宝澍 刘曦）

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