2月24日，中国驻乌克兰大使馆微信公众号发布《关于请在乌中国公民高度注意安全的提醒》。

全文如下：

从2月24日起， 乌克兰局势急剧恶化，一些城市已经发生爆炸事件，军事行动已在展开。乌安全风险陡然上升。

中国驻乌克兰使馆在此提醒在乌中国公民和中资企业：

1、社会秩序混乱失控，特别是城里发生严重骚乱时，在大街上行走可能成为被攻击的目标，交通也可能随时被阻，仓促外出可能遭遇不可控风险。最好待在家里，且远离窗户和玻璃，以免发生意外伤害。如出现危险情况，一定要保持冷静，一切以确保人身安全为首要并第一时间联系当地强力部门。

2、与当地华侨华人协会、留学生会、中国商会及熟人朋友保持联系，互通信息，互相帮助。如遇断网、断电、断手机信号，不要慌张，待通讯方式恢复后第一时间关注使馆通过各种方式，特别是微信公众号和官网发布的信息。

3、如开车长途旅行，注意沿途是否可以加油，防止加油站关闭，导致无法继续前行。可在车身明显处贴上中国国旗。

4、密切关注事态发展，并注意当地发布的安全提示，不要前往局势不稳地区。

5、中国人民历来具有团结奋斗、互帮互助的优良传统，出门在外更是需要中国同胞之间发扬这种精神，相互之间要努力伸出援助之手，体现中国人的形象和中国的力量。特别是在乌的中国企业、有着在乌丰富工作和生活经历的华商华侨等，要多帮助经验经历少的其他同胞，特别是留学生。困难时刻，相互温暖、相互帮助最重要。

6、请大家思想上不要恐慌。使馆将与大家同在，并全力解决大家遇到的问题。

乌克兰紧急求助电话：火警101、报警102、急救103

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。

中国驻乌克兰大使馆领事保护电话：+380503550734

使馆24小时值班电话:

+380503215879（留学生）

+380503837951（中资企业）

中国驻敖德萨总领馆领事保护电话：+380936424266

(责编：高歌、杨牧)