人民网里约热内卢2月23日电 （记者吴杰）当地时间23日，圭亚那一位身患乙状结肠癌肝转移、急性肠梗阻的重症华侨患者生命垂危，中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队紧急施行手术，用5个半小时切除了多处病灶，实施成功抢救，术后患者生命体征平稳。这是圭亚那第一例肠癌合并肝转移同期手术。

中国与圭亚那医生团队在施行手术。中国援圭亚那医疗队供图

患者是旅居圭亚那20余年的华侨，此前来中国医疗队驻地诊所求医。段云飞、李旻、张永成等不同科室医生经过会诊，认为其有生命危险，必须马上手术。患者在新冠疫情下很难回国治疗，而当地医院缺乏治疗经验，中国援圭亚那医疗队使患者看到了生的希望。

22日晚，中国医疗队队长段云飞协助患者以最快速度办理了乔治敦医院住院手续，23日一大早就作为主刀医生开始了手术。当天是圭亚那共和日，是公共假期，但是他和医疗队的麻醉科医生卜晓萱及当地桑迪医生等助手都放弃了休息。

中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队去年10月抵圭亚那后，迄今已完成手术200余例，其中多个手术为该国首例。

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