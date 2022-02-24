人民网华盛顿2月23日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚近日应邀向美国中国总商会2022年虎年颁奖晚宴视频致辞。秦刚感谢中美两国工商界人士为促进中美经贸发展所付出的辛勤努力，希望他们坚定对华合作信心，持续耕耘中美两国市场，继续为两国关系发展作贡献。

纽约州州长霍楚、驻纽约总领馆总领事黄屏、纽约市市长亚当斯、泽西市市长富洛普、桥水基金公司创始人兼首席执行官达里奥、安达保险董事长兼首席执行官格林伯格等政界和工商界人士近300人出席。

秦刚在致辞中祝贺获奖的达里奥、特拉华繁荣伙伴关系和新潮能源美国子公司，并肯定他们对中美经贸合作的积极贡献。秦刚指出，中美经贸关系的本质是互利共赢。两国经济结构高度互补、利益深度交融，合作共赢是唯一正确的选择。

美国中国总商会成立于2005年，是代表中国在美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织。每年的农历新年晚宴是面向中美工商界的经贸盛事。虎年颁奖晚宴的主题是“感恩”与“坚韧”，回顾过去一年中美工商界同心协力、携手成长的历程，彰显中美企业的韧性与生机。

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