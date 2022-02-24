新华社巴黎2月23日电（记者陈晨）法国赛诺菲集团和英国葛兰素史克公司23日发表新闻公报说，两家制药企业合作研发的重组蛋白候选新冠疫苗在全球Ⅲ期临床试验中取得了“令人满意”的结果。

试验数据显示，接种两剂该候选疫苗对新冠重症和住院病例的保护效力为100%，对新冠中症或重症的保护效力为75%，对新冠有症状感染的保护效力为57.9%。此外，该候选疫苗作为加强针可有效提高志愿者体内的中和抗体水平。

公报说，该候选疫苗在年轻和老年成年人中耐受性良好，没有观察到安全问题。目前，两家企业正与美国食品和药物管理局、欧洲药品管理局等监管机构沟通，并计划提交该疫苗相关全部试验数据。

两家企业于去年5月底启动全球Ⅲ期临床试验，原计划招募超过3.5万名18岁以上志愿者，但本次公报显示实际参试者仅有1万余名。据法国媒体报道，相关试验因难以找到从未感染过新冠病毒的志愿者而被迫推迟。

赛诺菲去年9月宣布放弃研发信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗，以避开美国辉瑞公司和莫德纳公司在mRNA新冠疫苗市场的锋芒，避免科研资源浪费。

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