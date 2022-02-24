人民网北京2月24日电 （记者常红）24日，由中国社会科学院科研局、国际研究学部、国家全球战略智库理事会主办，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中俄战略协作高端合作智库承办，社会科学文献出版社协办的中国社会科学院国际研究学部2022年度国际问题研讨会暨《中国社会科学院国际形势报告（2022）》发布会举行，《中国社会科学院国际形势报告（2022）》也于同日发布。

报告指出，世界格局“东升西降”“西强东弱”态势依旧。百年大变局中，最关键的变量是世界主要国家间的力量对比，而经济实力是衡量国家力量最综合、最常用的指标。当前，新兴市场和发展中经济体对发达经济体的经济赶超进程仍在继续，但短期内实现赶超仍将面临诸多困难和障碍。

从增长格局来看，新兴市场和发展中经济体同发达经济体的“双速增长”态势依旧。2022年1月，IMF估计，2021年新兴市场和发展中经济体经济增长6.5%，发达经济体经济增长5.0%，前者高于后者1.5个百分点；2022年新兴市场和发展中经济体经济增长4.8%，发达经济体经济增长3.9%，前者高于后者0.9个百分点。尽管两者速差在2022年将有所收窄，并创2000年以来最低，但并未扭转2000年以来形成的双速增长格局。预计在此后几年，两者速差将回升至2个百分点左右。

报告认为，新兴市场和发展中经济体同发达经济体保持双速增长态势，意味着新兴市场和发展中经济体在全球经济中的份额还将进一步提升，世界格局因此仍将处于深度调整变化期。尽管如此，发达经济体仍在全球经济中居于重要地位。IMF估计，按市场汇率换算，2021年新兴市场和发展中经济体的经济总量占全球的份额约为40.9%，创历史最高水平，但仍低于发达经济体18.2个百分点；2022年新兴市场和发展中经济体的经济总量占全球的份额将升至41.1%，并在未来5年达到44%左右。除经济实力外，发达经济体在军事、科技、金融货币等领域仍具有相对优势。“东升西降”态势与“西强东弱”格局并存将成为未来世界格局演进的主要特征之一。

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