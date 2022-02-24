人民网北京2月24日电 （记者常红）24日，由中国社会科学院科研局、国际研究学部、国家全球战略智库理事会主办，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中俄战略协作高端合作智库承办，社会科学文献出版社协办的中国社会科学院国际研究学部2022年度国际问题研讨会暨《中国社会科学院国际形势报告（2022）》发布会举行，《中国社会科学院国际形势报告（2022）》也于同日发布。

报告指出，尽管受新冠肺炎疫情的干扰，共建“一带一路”不但没有按下“暂停键”，反而逆势前行，国际社会参与“一带一路”建设热情高涨，“一带一路”国际合作进一步展现强大韧性。截至2021年底，中国已同147个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。

在经贸合作方面，贸易规模稳步提升，产业链供应链合作更加密切。中国海关总署的数据显示，2021年中国对“一带一路”共建国家货物贸易总额为人民币11.6万亿元，较2020年增长23.6%，较同期中国外贸整体增速高2.2个百分点。其中，出口总额为人民币6.59万亿元，较2020年增长21.5%；进口总额为人民币5.01万亿元，较2020年增长26.4%。中国商务部的数据显示，2021年上半年，中国企业在“一带一路”沿线对55个国家的非金融类直接投资额为95.8亿美元，同比增长18%；占同期总额的17.8%，比2020年上升2个百分点。同期，中欧班列开行7377列，发送货物70.7万标箱，分别增长43%和52%；中欧班列累计开行超过4.1万列，通达欧洲23个国家168个城市。

在区域对接方面，2021年6月24日“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议发起两项合作倡议。其中，“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议呼吁加强疫苗研发、生产、分配的国际合作，“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议旨在加强在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域的合作。两项倡议为深化亚太区域合作和高质量共建“一带一路”注入了新动力。2021年11月29~30日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔达喀尔举行，并通过《达喀尔宣言》《达喀尔行动计划（2022—2024年）》《中非应对气候变化合作宣言》和《中非合作2035年愿景》等成果文件，是历届论坛会议中通过成果文件最多的一次。

在共同推动“一带一路”高质量发展的过程中，亚洲基础设施投资银行(AIIB)也发挥了重要作用。亚洲基础设施投资银行第六届理事会年会批准了尼日利亚的加入申请，截至2021年末，亚投行成员数量增至104个；亚投行已批准了159个项目，累计投资额为319.7亿美元。

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