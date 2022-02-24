新华社北京2月24日电 南太平洋岛国汤加因海底火山强烈喷发而“断网”38天，主岛汤加塔布岛和埃瓦岛22日恢复网络通信。

据法新社报道，国际移动通信服务商迪吉塞尔公司说，汤加因灾受损的海底电缆终于修好，两座主岛的数据连接已经恢复。

汤加民众反映，网络重新连接后速度快，海外亲友来电声音大且清晰。

2月15日，赴汤加执行运送救灾物资任务的中国海军舰艇编队抵达汤加努库阿洛法港（无人机照片）。（新华社发，殷征摄）

迪吉塞尔汤加公司首席执行官安东尼·塞乌塞乌说：“看到我们的客户再次与外界相连，我们感到高兴。”

汤加地处环太平洋火山地震带。洪阿哈阿帕伊岛海底火山1月14日和15日发生剧烈喷发，使得汤加全境几乎被火山灰覆盖，并引发海啸。澳大利亚和新西兰多名专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次海底火山喷发。

这场灾难使汤加海底电缆受损，几乎与外界“失联”，只能靠少量卫星连接方式与外界保持联络。负责运营这条电缆的汤加电缆有限公司15日说，电缆受损程度超出预期，长约80千米的受损段多处断裂，加大了维修作业难度。（陈丹）

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