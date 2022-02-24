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普京：保障国防能力是俄罗斯最重要的国家任务

2022年02月24日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月23日电（记者华迪）俄罗斯总统普京23日说，保障国防能力始终是俄罗斯最重要的国家任务，俄武装力量是国家安全、国民和平安定生活和国家稳定向前发展的可靠保证。

　　2月23日是俄罗斯祖国保卫者日。普京当天发表视频致辞时表示，当前国际局势复杂，北约日益活跃和军控体系动摇导致危险丛生，与此同时，俄方对建立平等和不可分割安全体系的呼吁仍未得到回应。俄方始终对开展直接和坦诚对话、探索通过外交途径解决复杂问题持开放态度。

　　普京说，俄罗斯将继续发展军事力量，确保军队配备最新装备。近年来，俄武装部队现代化水平不断提升，在叙利亚的行动中已经证实，俄武装力量有能力完成复杂任务。他还说，突击检查和定期大规模演习表明，俄军部队的战备和协同能力已大幅提升。

　　普京表示，俄将继续开发包括高超音速武器在内的武器系统，拓展数字技术和人工智能的应用范围，从而提升俄武装力量的作战实力。

　　当天，普京向位于莫斯科克里姆林宫红墙外的无名烈士墓敬献了花圈。

　　2月23日曾是苏联建军节，苏联解体后俄罗斯将这一节日改为祖国保卫者日。

(责编：高歌、燕勐)

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