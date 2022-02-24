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伊朗外长：伊核谈判仍有“一些重要问题”待解决

2022年02月24日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰2月23日电（记者王守宝　高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬23日表示，正在奥地利首都维也纳进行的伊朗核问题全面协议相关方谈判仍有“一些重要问题”待解决。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿卜杜拉希扬当天在与到访的阿曼外交大臣巴德尔会谈后举行的联合新闻发布会上说，伊核谈判进入关键阶段，但仍存在“一些非常重要的问题”。伊朗已明确表示，“伊朗的红线不容越过”。伊朗总体上对谈判持乐观态度，希望剩下的关键问题将在未来几天“以西方的现实主义方式”得到解决。

　　阿卜杜拉希扬表示，伊朗收到许多来自美国的要求直接对话的信息。截至目前，伊方从美方听到的主要是“积极信息”，但美方仍未采取任何实际行动来证明其诚意。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

(责编：高歌、燕勐)

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