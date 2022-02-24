新华社联合国2月23日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军23日在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言时表示，中方期待巴勒斯坦和以色列维持近期高层接触的积极势头，为实现“两国方案”早日重启平等对话。

张军说，中方期待巴以双方维持近期高层接触的积极势头，逐步积累互信，为实现“两国方案”早日重启平等对话。希望巴勒斯坦各派加强团结，通过对话协商实现内部和解。中方支持联合国、阿盟、伊斯兰合作组织等形成更广泛、更有效的促和努力，也期待安理会展现更大担当作为。

张军说，进入新的一年，国际社会普遍期待中东和平能有新气象。但巴勒斯坦被占领土局势依然紧张，巴民众处境持续恶化。中方对不断升级的以色列定居点活动深表关切，敦促以色列停止驱逐巴勒斯坦民众，停止拆除巴民众房屋，停止扩建定居点，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。

张军说，今年以来，以色列军警行动已导致多名巴勒斯坦人伤亡，严重激化巴以矛盾。定居者暴力愈演愈烈，持续造成巴勒斯坦民众人身伤害和财产损失。中方敦促以色列作为占领方履行国际法义务，保障被占领土民众安全和合法权利，彻查有关暴力和人权侵犯事件。中方呼吁有关各方停止煽动暴力，避免挑衅言行，防止耶路撒冷局势失控，切实巩固加沙停火。

张军说，国际社会应多渠道向巴勒斯坦提供援助，助力巴方缓解财政危机，保障公共服务，抗击新冠疫情，加快加沙重建。中方支持巴以双方在经济和民事领域进行必要协调，并再次呼吁尽快解除对加沙的封锁围困。

(责编：高歌、燕勐)